CDL Hospitality Trusts est un fonds d'investissement hôtelier basé à Singapour. La société est un groupe agrafé comprenant CDL Hospitality Real Estate Investment Trust (H-REIT), qui est un fonds d'investissement immobilier hôtelier à Singapour, et CDL Hospitality Business Trust (HBT), qui est un fonds d'affaires. L'activité principale de H-REIT et de ses filiales consiste à investir dans des biens immobiliers productifs de revenus et dans des actifs liés à l'immobilier. L'activité principale de HBT et de ses filiales est d'investir dans un portefeuille diversifié de projets immobiliers ou de développement et d'actifs liés à l'immobilier. La société possède environ 19 propriétés opérationnelles, dont 16 hôtels à Singapour, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, deux centres de villégiature aux Maldives et un centre commercial à Singapour. Le portefeuille d'hôtels comprend un total d'environ 4 821 chambres et est exploité par des locataires et/ou des gestionnaires d'hôtels, qui comprennent des groupes hôteliers réputés et/ou internationaux.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé