CEA Industries Inc. propose une série d'offres complémentaires et adjacentes à l'industrie de l'agriculture en environnement contrôlé (AEC). Ses solutions, lorsqu'elles sont alignées sur les produits et les initiatives commerciales des opérateurs de l'industrie, soutiennent le développement de l'écosystème mondial de la culture en intérieur. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Surna Cultivation Technologies LLC, se concentre sur la vente de technologies de contrôle de l'environnement et d'autres technologies et services à l'industrie de l'agriculture en milieu contrôlé. Son offre de services et de produits comprend les plans et la conception architecturale des installations de culture ; l'ingénierie mécanique, électrique et de plomberie (MEP) sous licence des systèmes de contrôle environnemental à l'échelle commerciale spécifiques aux installations de culture ; les systèmes de refroidissement des processus et autres systèmes de contrôle climatique ; les équipements et systèmes de traitement de l'air ; les solutions d'étagères et de rayonnages pour la culture en intérieur ; les dispositifs, systèmes et technologies d'automatisation et de contrôle utilisés pour le contrôle de l'environnement, de l'éclairage et du climat ; et d'autres encore.

Secteur Equipements et composants électriques