L'entreprise indienne CEAT affiche un bénéfice au troisième trimestre grâce à une forte demande intérieure.

Le bénéfice net consolidé s'est élevé à 353,9 millions de roupies (4,34 millions de dollars) pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une perte de 200,1 millions de roupies un an plus tôt, lorsque la société a été confrontée à une demande modérée et à des coûts de matières premières plus élevés.

Les analystes, en moyenne, avaient prévu un bénéfice de 530 millions de roupies, selon les données de Refinitiv IBES.

Les recettes d'exploitation du CEAT ont augmenté de 13 % pour atteindre 27,27 milliards de roupies.

La croissance a été principalement tirée par la demande intérieure, a déclaré Anant Goenka, directeur général de CEAT, ajoutant que le segment des exportations a été affecté par les conditions macroéconomiques.

La société basée à Mumbai a déclaré qu'elle avait procédé à une nouvelle augmentation des prix d'environ 0,5 % au cours du trimestre considéré pour certains produits du segment de remplacement.

Les dépenses totales ont augmenté de 9,4 % pour atteindre 26,73 milliards de roupies, dont 16,5 milliards de roupies pour le coût des matériaux.

Le secteur automobile indien connaît un panorama de la demande, avec des ventes de voitures particulières en hausse, mais des ventes de deux-roues en baisse.

"Nous restons prudents à l'égard des marchés internationaux qui sont touchés par les tendances à la récession", a déclaré M. Goenka.

Avec la correction des coûts des matières premières, les perspectives de marge sont positives pour le prochain trimestre, a déclaré la société.

(1 $ = 81,56 roupies indiennes)