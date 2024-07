Cebu Air, Inc. est une compagnie aérienne basée aux Philippines qui opère sous les noms commerciaux Cebu Pacific et Cebu Pacific Air. La société fournit des services de transport aérien. Elle transporte des passagers, du courrier, des marchandises et du fret et acquiert, achète, loue, construit, possède, entretient, exploite et cède des avions et d'autres aéronefs de toutes sortes et de toutes descriptions. Outre les services aux passagers et les services de fret d'aéroport à aéroport, la société propose également des services auxiliaires, tels que l'assurance voyage, les marchandises en vol, les bagages et les produits et services liés aux voyages. Elle opère dans deux secteurs : l'activité aérienne et l'activité de maintenance en ligne et légère. Elle exploite une flotte de 76 appareils, dont 21 Airbus A320 CEO, sept Airbus A321 CEO, neuf Airbus A320 NEO, dix Airbus A321 NEO, cinq Airbus A330 CEO, quatre Airbus A330 NEO, six ATR 72-500 et 14 ATR 72-600.

Secteur Compagnies aériennes