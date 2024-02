Cecep Environmental Protection Co Ltd, anciennement Cecep Environmental Protection Equipment Co Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la conception, le développement, la fabrication et la vente d'équipements de conservation de l'énergie et de protection de l'environnement haut de gamme et d'équipements spéciaux pour électriciens. La société est également impliquée dans la fourniture de services de contrôle complet de la surveillance atmosphérique et environnementale, de l'environnement de sagesse (big data) et d'autres hautes et nouvelles technologies. La société distribue ses produits sur le marché national et à l'étranger.

Secteur Services et équipements environnementaux