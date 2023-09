CECO Environmental Corp. est une entreprise industrielle diversifiée axée sur l'environnement. La société opère à travers deux segments. Le segment Engineered Systems dessert les secteurs de la production d'énergie, du traitement des hydrocarbures, du traitement de l'eau et des eaux usées, de la séparation et du traitement des eaux huileuses, de la marine et des navires, ainsi que du secteur intermédiaire du pétrole et du gaz. Le segment propose des solutions de protection de l'environnement et des équipements grâce à ses plateformes hautement techniques, notamment pour le contrôle des émissions, les cyclones à lit fluidisé, l'acoustique thermique, la séparation et la filtration, ainsi que les amortisseurs et les joints de dilatation. Le segment des solutions de processus industriels sert le secteur industriel avec des solutions pour le contrôle de la pollution de l'air et de la contamination, la manipulation des fluides et la filtration des processus dans des applications telles que la production de canettes en aluminium, la production automobile, la transformation des aliments et des boissons, la fabrication de semi-conducteurs, la production électronique, la transformation des aciéries et des alumineries, la fabrication du bois, le dessalement et les marchés de l'aquaculture.

Secteur Services et équipements environnementaux