Metro : Invest Securities n'est plus à l'achat sur le titre

L'analyste souligne que Metro est fortement exposé aux conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.



' Présent partout, où il vaudrait mieux ne pas être, à commencer naturellement par la Russie forte de 197mE d'EBITDA ajusté sur un total de 1,173MdE à l'issue de l'exercice 2020/21 et de 81mE au T1 2021/22 sur un total de 521mE ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses a revu significativement ses prévisions à la baisse sur l'ensemble de la zone, Russie en tête avec en premier lieu un effet de change spécialement adverse (hypothèse de dépréciation du Rouble de 50% en moyenne au S2), mais ce n'est peut-être qu'une étape alors que le risque d'escalade dans le conflit constitue une éventualité possible à ce stade.



' Une expropriation pure et simple de Metro Russia représenterait dans une première approximation une ponction sur la valorisation que nous chiffrons à 25% de la capitalisation actuelle même très dépréciée (nouveau plus bas sur 1 an) sur nos résultats révisés ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses a décidé de suspendre son opinion avec un objectif de cours sous revue revenant à rester à l'écart.



