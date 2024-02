Grève des pilotes de Discover - plusieurs vols annulés

FRANCFORT - En raison d'une grève des pilotes de Discover, filiale de Lufthansa, de nombreux vols de la compagnie aérienne ont été annulés ou ont décollé plus tard que prévu dimanche. Les liaisons vers Gran Canaria, Fuerteventura, le Mexique et les Etats-Unis ont notamment été touchées, comme l'indique le tableau des départs de l'aéroport de Francfort consultable en ligne. Les vols Discover prévus au départ de Munich étaient assurés par Lufthansa.

Ceconomy maintient sa participation dans Fnac Darty

FRANCFORT - Le distributeur de produits électroniques Ceconomy ne veut pas se séparer de sa participation dans son collègue français Fnac Darty, malgré une évolution récente décevante. Au cours de l'exercice 2022/2023 qui vient de s'achever, l'entreprise de Düsseldorf était dans le rouge en raison d'une dépréciation de sa participation de 23 pour cent. "Nous regardons cette participation dans une perspective stratégique", a déclaré le directeur financier de Ceconomy, Kai-Ulrich Deissner, au quotidien "Borsen-Zeitung" (édition de samedi).

'Trop peu' : le procès de Dortmund a besoin de plus de temps

HEIDENHEIM - Edin Terzic et Sebastian Kehl n'étaient d'accord que sur un point : la prestation sans idées du Borussia Dortmund lors du match 0-0 chez le promu de Bundesliga, le 1. FC Heidenheim, n'était un pas en arrière ni pour l'entraîneur ni pour le directeur sportif. "Définitivement pas. C'était un petit pas en avant - c'est ainsi que je le formulerais", a déclaré Kehl en faisant référence aux trois victoires consécutives précédentes. "Nous nous sommes améliorés, nous sommes mieux placés au classement et nous jouons un football meilleur et plus flexible".

Le président de Julius Baer : il n'y a pas eu de pression de la Finma ou des actionnaires

ZURICH - Lors de la démission de Philipp Rickenbacher de son poste de président du groupe de la banque privée Julius Baer, il n'y a pas eu de contrainte extérieure. "L'autorité de surveillance des marchés financiers n'a exercé aucune pression", a déclaré le président du conseil d'administration Romeo Lacher à "Finanz und Wirtschaft". Il n'y a pas eu non plus de pression de la part d'actionnaires individuels, a-t-il ajouté.

Compte à rebours pour Ford à Sarrelouis

SAARLOUIS - Chez Ford à Sarrelouis, les négociations sur une convention collective sociale avec le syndicat IG Metall entrent dans leur phase décisive. "Les négociations se déroulent 24 heures sur 24. Nous voulons avoir un résultat d'ici mercredi", a déclaré vendredi le président du conseil d'entreprise Markus Thal à l'agence de presse allemande. Mercredi prochain (7 février), il a invité les salariés à une réunion d'entreprise pour les informer des résultats.

Le géant français de l'armement évite la mer Rouge

MARSEILLE - Suite aux attaques menées par les rebelles Houthi au Yémen contre des navires marchands, le géant français de l'armement maritime CMA CGM évite la route de la mer Rouge. Le passage des navires par le détroit de Bab al-Mandab sur la mer Rouge a été suspendu, a déclaré vendredi à Marseille un porte-parole de la compagnie maritime. Cette décision fait suite aux attaques menées cette semaine contre plusieurs navires, dont un convoi exploité par CMA CGM. CMA CGM fait partie des plus grandes compagnies maritimes de conteneurs au monde.

Les confiseurs Arko, Hussel et Eilles à nouveau en faillite

NORDERSTEDT/WAHLSTEDT - Les entreprises de confiserie, de café et de thé Arko, Hussel et Eilles de la Deutsche Confiserie Holding ont déposé le bilan. Les demandes déposées auprès du tribunal d'instance de Norderstedt ont été publiées vendredi sur le portail officiel de l'insolvabilité "Insolvenzbekanntmachungen". L'avocat hambourgeois Dietmar Penzlin a été désigné comme administrateur provisoire de l'insolvabilité. Il s'agit déjà de la deuxième procédure d'insolvabilité en peu de temps. En 2021, Arko, Hussel et Eilles avaient déposé leur propre bilan suite à la crise de Corona et avaient finalement réussi à se sauver.

Les acheteurs de voitures peuvent espérer des remises en hausse

MUNICH - Les acheteurs de voitures en Allemagne obtiennent à nouveau des rabais importants sur les voitures neuves. Cela vaut pour les voitures électriques et encore plus pour les voitures à combustion, comme le montre une évaluation actuelle du Car-Institut de Duisbourg. Cette tendance devrait se renforcer dans les mois à venir.

Critique des plans d'économie des chemins de fer en raison de la crise budgétaire

BERLIN - En raison de la crise budgétaire, les chemins de fer doivent eux aussi s'en sortir avec moins d'argent : Les plans d'économie de l'entreprise fédérale se heurtent à des critiques claires. "Nous demandons la fin du vandalisme politique dans le développement de l'infrastructure ferroviaire", a déclaré le directeur de l'association des chemins de fer de marchandises, Peter Westenberger, selon un communiqué.

^

Plus de nouvelles

ROUNDUP : Les actionnaires de Schaeffler posent les jalons d'une fusion avec Vitesco

-Enquête sur une éventuelle corruption auprès de l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent

-Analyse : la hausse des loyers s'accélère dans les métropoles

-Poursuites judiciaires après une manifestation d'agriculteurs à Bremerhaven

-Assurance : des dizaines de bâtiments détruits par le séisme en Islande

-Les transports en commun fonctionnent à nouveau normalement après une grève d'avertissement

-Buschmann réaffirme son opposition à la loi européenne sur la chaîne d'approvisionnement

-ROUNDUP : Paris vote des tarifs de stationnement plus élevés pour les SUV

-Un navire spécial en route pour le terminal GNL de Rügen

-Cameron demande aux Huthi de mettre fin à leurs attaques

-Lauterbach attend des données importantes de la grande enquête sur la santé

-Les défenseurs des consommateurs poursuivent les chemins de fer en justice à cause des règles de la Bahncard

-Des manifestants bloquent un centre de distribution de la presse

-L'Agence fédérale de l'environnement détecte une substance dangereuse dans l'urine de nombreuses personnes

-Le patron d'Holcim voit l'ère des groupes mondiaux toucher à sa fin°.

Avis aux clients :

ROUNDUP : Vous lisez un résumé dans l'aperçu de l'entreprise. Il y a plusieurs messages sur ce sujet sur le service d'information dpa-AFX.

/he