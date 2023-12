ROUNDUP : Ceconomy veut augmenter son chiffre d'affaires et son résultat - l'action s'effondre

DÜSSELDORF - Le distributeur de produits électroniques Ceconomy prévoit de nouvelles améliorations opérationnelles pour le nouvel exercice, malgré un contexte de consommation toujours difficile. Le président du groupe, Karsten Wildberger, estime en outre que le groupe est "dans les temps" pour sa restructuration en cours. Au cours du dernier exercice, l'entreprise a pu augmenter son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel ajusté avec ses magasins d'électronique Media Markt et Saturn. Des corrections de valeur et des pertes sur sa participation dans l'entreprise française Fnac Darty, la vente de parties de l'entreprise ainsi que des coûts de transformation ont cependant poussé Ceconomy dans le rouge.

ROUNDUP : Software AG vend sa plateforme à IBM - Silver Lake veut toutes les actions

DARMSTADT/MÜNCHEN - L'investisseur technologique Silver Lake veut retirer de la bourse, comme prévu, la société Software AG de Darmstadt. Au total, l'entreprise américaine aurait alors payé près de 2,4 milliards d'euros pour l'ancienne entreprise du MDax. Software AG récupère quasiment la majeure partie de cette somme en vendant deux de ses principaux produits. L'entreprise cède ainsi sa plateforme d'intégration basée sur l'IA Super iPaaS avec Streamsets et Webmethods au groupe américain IBM pour un peu plus de 2,1 milliards d'euros. Selon des sources de l'entreprise, jusqu'à 2000 collaborateurs sont concernés, principalement aux Etats-Unis.

ROUNDUP : Energiekontor s'attend à plus de bénéfices après la vente d'un parc éolien - Saut de l'action

BREMEN - L'exploitant de parcs éoliens et solaires Energiekontor revoit à la hausse son objectif de bénéfice pour l'exercice 2023, notamment en raison de la vente d'un projet de parc éolien en Écosse et de la bonne marche générale des projets, a annoncé l'entreprise vendredi soir à Brême. Les investisseurs en bourse ont réagi positivement à la modification des prévisions lundi, comme on pouvait s'y attendre.

ROUNDUP : Le canal de Suez est annulé pour les compagnies maritimes - énormes détours pour les navires

HAMBOURG/KIEL - Le canal de Suez, artère importante du commerce mondial, n'est pour l'instant plus emprunté par les grandes compagnies maritimes suite aux attaques des rebelles yéménites Houthi contre des navires en mer Rouge. A la place, elles passent jusqu'à nouvel ordre par le Cap de Bonne Espérance, à la pointe sud de l'Afrique, pour le trafic Asie-Europe. "Le fait que les compagnies maritimes acceptent de faire un détour de plus de 6000 kilomètres pour contourner l'Afrique témoigne de l'extraordinaire dangerosité de la mer Rouge", a déclaré lundi à l'agence de presse allemande Vincent Stamer, expert en commerce international à l'Institut d'économie mondiale de Kiel (IfW).

Nippon Steel veut reprendre US Steel dans le cadre d'un accord de plusieurs milliards de dollars

PITTSBURGH/TOKYO - Le plus grand groupe sidérurgique japonais Nippon Steel veut racheter son rival américain US Steel. Les Japonais paieront 55 dollars américains par action en espèces, ont annoncé les deux entreprises lundi. En incluant les dettes reprises, la valorisation totale est de 14,9 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros). Selon le communiqué, Nippon Steel attend de cette acquisition une accélération de sa croissance. Les conseils d'administration des deux entreprises soutiennent la transaction, est-il précisé.

ROUNDUP : La Commission européenne ouvre une procédure contre la plateforme en ligne X

BRUXELLES - La Commission européenne ouvre une procédure contre la plateforme en ligne X (anciennement Twitter). Il s'agit d'examiner si X a enfreint les règles de l'UE en matière de gestion des risques et de modération des contenus, de transparence de la publicité et d'accès aux données pour les chercheurs, a indiqué l'autorité lundi à Bruxelles.

ROUNDUP : L'opérateur de téléphonie mobile Iliad veut fusionner son réseau italien avec Vodafone

LONDRES/PARIS - L'opérateur français de téléphonie mobile Iliad souhaiterait fusionner son réseau italien avec celui de son concurrent britannique Vodafone. Les deux parties devraient détenir chacune la moitié des parts de la nouvelle coentreprise, a annoncé Iliad lundi à Paris. Iliad veut en outre s'assurer le droit d'augmenter sa participation de dix points de pourcentage par an. Les Français ont fait une proposition en ce sens aux Britanniques, selon leurs propres indications. L'année dernière, Iliad avait échoué dans son offre de reprise de l'activité italienne de Vodafone.

ROUNDUP : L'hydrogène, un marché d'avenir - Thyssenkrupp Nucera veut croître fortement

DORTMUND - Le spécialiste de l'électrolyse Thyssenkrupp Nucera veut profiter fortement dans les années à venir de la demande mondiale croissante d'hydrogène produit sans impact sur le climat. Pour l'exercice actuel 2023/24, le fabricant d'électrolyseurs a annoncé lundi une croissance du chiffre d'affaires d'un pourcentage moyen à deux chiffres. En 2022/23, le chiffre d'affaires avait déjà augmenté de 70 pour cent pour atteindre 653 millions d'euros.

Autres nouvelles

-La directrice des ressources humaines de Commerzbank : il faut près de 20 000 nouveaux collaborateurs

-L'équipementier automobile Grammer abaisse ses prévisions de résultat

-Carl Zeiss Meditec rachète le spécialiste de l'ophtalmologie Dorc

-Pas de vente aux enchères de téléphonie mobile : le patron d'O2 insiste sur la prolongation des fréquences

-Le patron d'Unicredit vise des acquisitions dans les années à venir

-Les investisseurs pour le terminal GNL flottant de Stader ont été livrés

-La convention collective de l'acier inclut pour la première fois des règles sur le temps de travail pour la transformation

-L'Alliance pour le rail demande des chiffres clés pour la réforme ferroviaire à venir

-Biontech : la production de vaccins en Afrique n'est pas une question de vitesse

-ROUNDUP 3 : En route pour Wembley : le Bayern chanceux au tirage au sort - RB attire le Real

-'BamS' : Lufthansa réclame 740 000 euros à des militants pour le climat

-Un navire norvégien attaqué en mer Rouge - personne n'est blessé

-Ecus d'or et balles de tennis : les supporters n'acceptent pas l'investisseur de la DFL

-Interrogations autour du billet à 49 euros : Stendal a pu faire des émules

-Borussia Dortmund : 'C'est du granit dur'.

-Fin abrupte pour la revendication des voitures électriques - l'absence de période de transition est critiquée

-Après le oui des Länder au traité d'Etat, la RBB continue d'émettre des réserves

-Bawag vend Start:Bausparkasse en Allemagne à Wüstenrot

-presse : Migros aussi sur la liste des créanciers de Signa Holding

-Lufthansa veut reprendre les vols vers Israël à partir de janvier

-UBS veut tenir compte de la performance lors des suppressions de postes

-Baerbock qualifie la production de vaccins Biontech au Rwanda d'étape importante

-Une commission présente un plan pour l'avenir de la pêche en mer Baltique

-ROUNDUP : Aldi baisse les prix du café, d'autres chaînes de magasins veulent suivre le mouvement

-Plus de boues d'épuration incinérées en Allemagne - part en hausse depuis des années

-ROUNDUP 2 : En route pour Wembley : le Bayern chanceux au tirage au sort - RB attire le Real

-Delivery Hero supprime des emplois à son siège berlinois°.

