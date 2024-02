DÜSSELDORF (dpa-AFX) - De bonnes affaires autour du Black Friday et de Noël en Europe ont permis au distributeur d'électronique Ceconomy de réaliser plus de bénéfices. Les pays germanophones et la Hongrie donnent toutefois des maux de tête au directeur du groupe, Karsten Wildberger. En raison de la faiblesse du commerce de détail et de l'environnement de marché, ainsi que de la faible demande des clients, les recettes et le bénéfice d'exploitation ont diminué dans la région DACH. Dans un communiqué publié vendredi, le manager parle néanmoins d'un "début réussi pour le nouvel exercice 2023/24" et a confirmé les perspectives annuelles.

Comme l'entreprise SDax l'a encore indiqué à Düsseldorf, le résultat avant intérêts et impôts a grimpé de huit pour cent à 248 millions d'euros au cours des trois mois jusqu'à fin décembre. Les experts du secteur s'attendaient à un résultat légèrement inférieur. Au final, le bénéfice net a augmenté de 20 millions pour atteindre 147 millions d'euros.

Pour l'exercice 2023/24 en cours (clos fin septembre), le chiffre d'affaires, corrigé des effets de change et de portefeuille, devrait légèrement augmenter par rapport à l'année précédente. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) devrait cependant augmenter sensiblement grâce à une nette amélioration dans les grandes régions DACH et Europe de l'Ouest et du Sud (Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Espagne)./ngu/he