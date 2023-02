Ceconomy confirme ses prévisions - Les activités fixes continuent de se redresser

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le distributeur de produits électroniques Ceconomy a confirmé ses prévisions pour l'exercice en cours. Pour 2022/23 (à fin septembre), la holding des deux chaînes Media Markt et Saturn table sur une légère hausse du chiffre d'affaires et une "nette amélioration du résultat", a indiqué Ceconomy mardi à Düsseldorf. Au vu de l'évolution au premier trimestre, le président du directoire Karsten Wildberger estime que cette hypothèse est désormais "plus probable".

Les perspectives avaient été précédemment entachées de nombreuses incertitudes. Ainsi, en décembre, lors de la présentation des résultats annuels, Ceconomy avait encore envisagé un deuxième scénario qui prévoyait un net recul du chiffre d'affaires et du résultat si l'environnement continuait à se dégrader. "Après tout ce que nous avons vu au premier trimestre, nous pensons que le scénario 1 est plus probable et nous pouvons confirmer notre estimation de décembre", a commenté Wildberger.

Au premier trimestre, Ceconomy a connu une croissance plus forte que celle du marché, selon Wildberger. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,1 pour cent pour atteindre près de 7,1 milliards d'euros. Les activités fixes ont continué à se redresser. En revanche, le résultat opérationnel ajusté (Ebit) a baissé de 18,3 pour cent à 224 millions d'euros en raison de coûts plus élevés. Au final, le bénéfice s'élève à 127 millions d'euros, soit 3,7 % de plus que l'année précédente.