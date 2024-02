FRANCFORT (dpa-AFX) - Le distributeur de produits électroniques Ceconomy ne veut pas se séparer de sa participation dans son collègue français Fnac Darty, malgré une évolution décevante ces derniers temps. Au cours de l'exercice 2022/2023 qui vient de s'achever, l'entreprise de Düsseldorf est tombée dans le rouge en raison d'une dépréciation de sa participation de 23 pour cent. "Nous regardons cette participation dans une perspective stratégique", a déclaré le directeur financier de Ceconomy, Kai-Ulrich Deissner, au quotidien "Borsen-Zeitung" (édition de samedi).

En principe, il préfère participer à un autre concurrent européen plutôt que l'inverse. "Et les marchés de l'électronique grand public sont extrêmement fragmentés en Europe". Dans neuf des onze marchés où Ceconomy est présent, il est soit leader du marché, soit en deuxième position, a ajouté Deissner. "Parfois avec des parts de marché de 20 pour cent. cela laisse beaucoup de place à la consolidation". A court et moyen terme, il estime que la consolidation au sein d'un marché national est nettement plus génératrice de valeur qu'à travers les marchés./he