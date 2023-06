Ceconomy mise sur la poussée du commerce en ligne : une rentabilité plus élevée est prévue

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le distributeur de produits électroniques Ceconomy veut devenir plus rentable d'ici le milieu de la décennie. Pour ce faire, la société de Düsseldorf veut augmenter sensiblement son chiffre d'affaires dans le commerce en ligne. En outre, les magasins MediaMarkt et Saturn doivent être modernisés en profondeur et les activités de services, comme les réparations, doivent être développées. Le résultat ajusté avant intérêts et impôts devrait passer à plus de 500 millions d'euros d'ici l'exercice 2025/26, a annoncé l'entreprise vendredi à Düsseldorf lors d'une journée sur le marché des capitaux. À titre de comparaison, il était de 197 millions d'euros en 2021/22. La marge brute et l'afflux libre de liquidités devraient également s'améliorer.

Ceconomy est fermement décidé à développer ses activités de manière rentable, a déclaré le directeur financier Kai-Ulrich Deissner, selon le communiqué. Parallèlement, la discipline des coûts et le renforcement des liquidités "restent en tête de notre agenda".