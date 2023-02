Ceconomy progresse au 1er trimestre - Vente de l'activité suédoise

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le distributeur d'électronique Ceconomy, avec ses chaînes Media Markt et Saturn, a vu ses ventes de Noël progresser, mais a enregistré un bénéfice d'exploitation plus faible en raison de coûts plus élevés. Au premier trimestre, Ceconomy a connu une croissance plus forte que le marché, a déclaré mardi à Düsseldorf le président du directoire Karsten Wildberger.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,1 pour cent pour atteindre près de 7,1 milliards d'euros. Après correction des effets de change et de portefeuille, la hausse a été de 4,9 pour cent. Les activités stationnaires ont continué à se redresser, comme l'a expliqué Ceconomy. Le résultat opérationnel ajusté (Ebit) a en revanche baissé de 274 millions à 224 millions d'euros. Au final, il reste un bénéfice de 127 millions d'euros, soit 3,7% de plus que l'année précédente.

L'action, cotée sur le SDax, était légèrement en baisse de 0,6% avant bourse par rapport à la clôture de Xetra.

Ceconomy a par ailleurs annoncé la vente de ses magasins MediaMarkt en Suède à son concurrent nord-européen Power International AS. En contrepartie, l'entreprise obtient 20 pour cent de la filiale suédoise Power Sweden, a-t-on appris. Ceconomy s'attend à ce que cette vente ait un impact négatif de plusieurs dizaines de millions d'euros. Cela n'a toutefois pas d'influence sur les prévisions annuelles.

Pour l'exercice 2022/23 en cours (clos fin septembre), Ceconomy table sur une légère hausse du chiffre d'affaires et une amélioration "significative" du résultat avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté. Au vu de l'évolution au premier trimestre, Wildberger estime que cette hypothèse est désormais "plus probable".

Les perspectives avaient été précédemment entachées de nombreuses incertitudes. Ainsi, en décembre, lors de la présentation de ses résultats annuels, Ceconomy avait encore envisagé un deuxième scénario prévoyant un net recul du chiffre d'affaires et du résultat si l'environnement continuait à se dégrader. "Après tout ce que nous avons vu au premier trimestre, nous pensons que le scénario 1 est plus probable et nous pouvons confirmer notre évaluation de décembre", a déclaré Wildberger./nas/stk/DP/