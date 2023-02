Ceconomy vend l'activité suédoise de MediaMarkt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le distributeur d'électronique Ceconomy vend ses magasins MediaMarkt en Suède à son concurrent nord-européen Power International AS. En contrepartie, l'entreprise obtient 20 pour cent de la filiale suédoise Power Sweden, a annoncé Ceconomy mardi à Düsseldorf. Ceconomy s'attend à ce que cette vente ait un impact négatif de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. Cela n'a toutefois pas d'influence sur les prévisions annuelles, a expliqué l'entreprise.

29 sites et 1300 employés sont concernés par la vente. MediaMarkt-Saturn a fait son entrée sur le marché suédois en 2006. Au cours du dernier exercice 2021/22 (clos fin septembre), l'entreprise y a réalisé un chiffre d'affaires de 506 millions d'euros et occupe la quatrième place sur l'ensemble du marché suédois, selon les informations fournies. Les magasins devraient continuer à fonctionner sous le nom de MediaMarkt jusqu'à ce que le passage à la marque Power soit terminé.

Le groupe Power est actuellement présent en Norvège, en Finlande et au Danemark, en magasin et en ligne, et opère jusqu'à présent en Suède comme simple détaillant en ligne. En 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard d'euros, selon les données fournies./nas/stk