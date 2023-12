DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le distributeur de produits électroniques Ceconomy s'attend à de nouvelles améliorations opérationnelles au cours du nouvel exercice, malgré un contexte de consommation toujours difficile. Le président du groupe, Karsten Wildberger, estime en outre que le groupe est "dans les temps" pour sa restructuration en cours. Au cours du dernier exercice, l'entreprise a pu augmenter son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel ajusté avec ses magasins d'électronique Media Markt et Saturn. Des corrections de valeur et des pertes sur sa participation dans l'entreprise française Fnac Darty, la vente de parties de l'entreprise ainsi que des coûts de transformation ont cependant poussé Ceconomy dans la zone des pertes au final.

"Nous avons connu une forte croissance dans un environnement de marché difficile et avons nettement renforcé notre position sur le marché", a déclaré lundi Wildberger en commentant l'évolution de l'exercice écoulé. La transformation se poursuit. Pour ce faire, Ceconomy mise sur les services et développe son activité de place de marché. Le réseau de magasins est modernisé. Les marques Media Markt et Saturn ont été fusionnées. Et la structure a également été simplifiée et allégée, ce qui devrait permettre de réaliser des économies substantielles. Dans ce contexte, la majeure partie des coûts de transformation attendus a été comptabilisée au cours de l'exercice précédent 2022/23.

Le chiffre d'affaires devrait légèrement augmenter au cours de l'exercice 2023/24 (clos fin septembre) après correction des effets de change et de portefeuille, a indiqué l'entreprise à Düsseldorf. Le résultat corrigé avant intérêts et impôts (Ebit) devrait s'améliorer sensiblement. Pour ce faire, l'exploitant des marchés électroniques Media Markt et Saturn mise sur l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse ainsi que sur l'Europe de l'Ouest et du Sud. Les promotions autour du Black Friday et de la période précédant Noël ont été bien accueillies, tant dans les magasins qu'en ligne, a-t-on ajouté. Le premier trimestre fiscal, avec ses ventes de Noël, est traditionnellement le plus important pour Ceconomy.

L'action du groupe a baissé de 7,5 pour cent dans la matinée. L'environnement de consommation reste très difficile et les perspectives pour le nouvel exercice restent donc vagues, a estimé un acteur du marché. La rentabilité reste un problème. Volker Bosse, analyste de la Baader Bank, a en revanche qualifié les perspectives de solides, comme on pouvait s'y attendre. Il n'a pas fait de déclarations concrètes sur le premier trimestre en cours. Les perspectives annuelles indiquent toutefois que l'évolution des mois importants de novembre et décembre est jusqu'à présent correcte, voire bonne.

Au cours du dernier exercice, le chiffre d'affaires de Ceconomy a augmenté de 4,7% à 22,2 milliards d'euros après correction des effets de change et de portefeuille. La part en ligne du chiffre d'affaires total a baissé de 2,5 points de pourcentage pour atteindre 22,2 %, mais elle devrait passer à 30 % d'ici 2025/26. Le commerce stationnaire s'est montré robuste au cours du dernier exercice et a progressé de 6,6 pour cent pour atteindre 16,9 milliards d'euros. Grâce à des économies de coûts, le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts est passé de 208 millions à 243 millions d'euros.

En raison d'une correction de valeur sur la participation dans le concurrent français Fnac Darty, Ceconomy est cependant dans le rouge. Au final, le groupe a enregistré une perte de 39 millions d'euros, contre un bénéfice de 126 millions l'année précédente. La vente des activités en Suède et au Portugal ainsi que les coûts de transformation ont également eu un impact négatif. Au dernier trimestre, l'entreprise a en revanche réalisé un bénéfice de 28 millions d'euros, contre une perte de 24 millions d'euros l'année précédente. Ceconomy avait déjà présenté des chiffres opérationnels provisoires fin octobre /nas/he/stw/mis.