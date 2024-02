DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Faillites, baisse de la consommation et chiffres d'affaires médiocres : Le commerce de détail stationnaire en Allemagne vit des temps difficiles. Le distributeur d'électronique MediaMarktSaturn veut malgré tout miser à long terme sur ses magasins. "Nous continuons à investir dans les centres-villes et nous continuerons à y être présents à l'avenir. C'est pourquoi nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sites", a déclaré Karsten Wildberger, patron de Ceconomy et de sa filiale MediaMarktSaturn. La chaîne d'électronique compte plus de 400 magasins en Allemagne et emploie près de 20 300 personnes.

Pour Wildberger, le débat sur le manque d'attractivité des centres-villes est une "discussion très allemande". Il voit en Italie et en Espagne de nombreux exemples de centres-villes conçus avec succès. "Aux Pays-Bas, cela réussit très bien dans le domaine du commerce de détail, les centres-villes sont superbes". On y investit dans la propreté, l'accessibilité et de bonnes possibilités de stationnement. Il y a un bon mélange de magasins et de restaurants, de nombreux endroits où s'attarder et une conscience différente. En Allemagne, c'est tout aussi possible. "Chez nous aussi, il y a de beaux centres-villes, mais l'inspiration fait souvent défaut". Les commerçants et les politiques sont priés de veiller à une plus grande attractivité.

Wildberger voit d'un mauvais œil la nouvelle faillite de Galeria Karstadt Kaufhof et s'attend à des répercussions sur les centres-villes si la chaîne de grands magasins y est moins présente. "Je ne veux pas spéculer sur les raisons. Chaque entreprise doit trouver pour elle-même la bonne manière de refléter le changement de comportement des clients dans son modèle commercial". Selon ses propres mots, il ne s'attend pas à ce que Media-Markt et Saturn subissent le même sort. "Nous devons proposer aux clients ce qu'ils recherchent sur tous les canaux. Les gens ont aujourd'hui des attentes plus élevées. Nous devons y répondre".

Des magasins rénovés

La chaîne de magasins d'électronique avait beaucoup de retard à rattraper, a déclaré Wildberger. Il estime que l'entreprise est désormais bien positionnée. On a investi dans la formation des collaborateurs, rénové la moitié des magasins et introduit des zones de découverte. Les clients pouvaient essayer des aspirateurs, ne plus seulement regarder les machines à café mais aussi les tester, et les jeunes pouvaient jouer à des jeux informatiques dans des zones spéciales. "Nous proposons une expérience aux clients dans l'espace et nous constatons que cela est bien accepté".

Wildberger ne pense pas qu'il sera plus difficile d'attirer les visiteurs dans les magasins. Il est important de pouvoir voir les produits, de les essayer et de les comparer. "Les clients obtiennent souvent beaucoup plus d'informations d'un conseiller spécialisé dans le magasin que sur le net". Il mise sur un modèle commercial cross-canal. L'imbrication entre les magasins en ligne et les magasins physiques fonctionne bien. 38 pour cent des clients viennent chercher les marchandises dans les magasins et vont ensuite faire leurs achats. Wildberger voit un avantage pour son secteur d'activité : "La technique va influencer de plus en plus la vie des gens. La tendance est donc très positive pour nous". Parallèlement, le besoin de s'orienter dans un monde complexe augmente.

Wildberger suit avec intérêt l'expansion des boutiques en ligne chinoises comme Temu. De nombreuses entreprises asiatiques misent fortement sur le commerce social. "Elles vendent leurs produits de manière très ciblée via les réseaux sociaux comme TikTok et d'autres plates-formes ou utilisent des influenceurs. Nous pouvons beaucoup nous en inspirer". Il faut toutefois s'assurer que tous les fournisseurs respectent les lois européennes. "Il faut garantir la mise en œuvre des réglementations sur les dispositions d'importation, la durabilité et les chaînes d'approvisionnement. Nous avons besoin des mêmes règles du jeu pour tous."/cr/DP/he