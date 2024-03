NÜRNBERG (dpa-AFX) - L'année 2023 n'a pas été bonne pour les magasins d'électronique : les consommateurs allemands ont particulièrement économisé sur les équipements électroménagers et l'électronique grand public. Pour les biens de consommation techniques, les ventes ont baissé de 1,6 pour cent par rapport à l'année précédente malgré la hausse des prix, et de 2,4 pour cent pour l'électroménager, comme l'a annoncé l'institut d'études de marché NIQ. À titre de comparaison, les dépenses privées ont globalement augmenté de 5,5 pour cent l'année dernière, sous l'effet de la hausse des prix des produits alimentaires et des produits de droguerie.

Selon l'étude, il existe toutefois de grandes différences dans le domaine de la technique et de l'électronique : Les petits appareils ménagers comme les friteuses, les aspirateurs à main, les grille-pain, les sèche-cheveux et les mixeurs se sont mieux comportés et ont légèrement progressé. En revanche, les produits informatiques - tels que les PC, les ordinateurs portables et les moniteurs - et les téléviseurs (moins huit pour cent) ainsi que les gros appareils électroménagers tels que les lave-linge et les lave-vaisselle (moins six pour cent) ont connu une forte chute des ventes. Selon NIQ, l'année dernière, les consommateurs se sont plutôt concentrés sur le remplacement des seuls produits défectueux. "Ambiance de crise et réticence à acheter"

Sara Warneke, directrice de l'organisation sectorielle gfu, n'est pas surprise par cette tendance négative. "L'incertitude générale et la situation économique entraînent chez les consommateurs une ambiance de crise et, par conséquent, une réticence à acheter". Selon les études de marché, le chiffre d'affaires du secteur en 2023 était certes nettement supérieur au niveau d'avant Corona, mais le commerce électronique spécialisé a réalisé un chiffre d'affaires inférieur de onze pour cent à celui de l'année précédente.

Pour expliquer cette situation, les commerçants évoquent les chiffres d'affaires exceptionnellement élevés des années précédentes. Pendant la période Corona, les consommateurs ont effectué de nombreux achats et les ont anticipés. Par conséquent, le volume des ventes a nettement diminué. Ainsi, selon la gfu, le nombre de téléviseurs vendus a baissé de 10,9 % pour atteindre 4,4 millions d'unités. L'augmentation des prix a également freiné les ventes. Les smartphones, les appareils photo et les consoles de jeux étaient en moyenne plus de dix pour cent plus chers que l'année précédente. Le secteur espère une meilleure ambiance

Friedrich Sobol, directeur du groupe ElectronicPartner, dont font partie les magasins spécialisés EP et les magasins Medimax, parle de "temps difficiles". En raison de la situation économique, les gens ont récemment acheté davantage dans le segment des prix bas à moyens. L'entreprise Ceconomy, à laquelle appartiennent les grandes chaînes de magasins d'électronique européennes Media Markt et Saturn, a certes enregistré un bénéfice pour l'exercice écoulé. Mais en Allemagne, la "demande des clients a diminué".

L'association professionnelle gfu s'attend à une amélioration de la situation du marché pour l'année en cours et vise une augmentation du chiffre d'affaires comprise entre un et deux pour cent. Benedict Kober, porte-parole du directoire d'Euronics Allemagne, ne s'attend pas à une reprise complète pour 2024. La raison en est, selon lui, l'affaiblissement de la conjoncture dans le bâtiment ainsi que l'incertitude du côté des consommateurs. "Si le moral des consommateurs devait toutefois s'améliorer nettement, par exemple grâce à des nouvelles positives en provenance de la politique ou dans le cadre de grands événements sportifs, il y aurait des raisons d'être modérément optimiste", a déclaré Kober./DP/he