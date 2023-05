Livraison en test à Berlin pour Mediamarkt

L'entreprise de livraison de repas à domicile Lieferando a annoncé mercredi qu'elle allait lancer un service de livraison de repas à domicile : La marque du groupe de livraison néerlandais Just Eat Takeaway conclut un partenariat test à Berlin avec le distributeur de produits techniques Mediamarkt, a annoncé l'entreprise mercredi. A l'avenir, les chauffeurs viendront chercher des produits électroniques dans les magasins du Ring de Berlin et les livreront à domicile en 35 minutes maximum. Ces produits peuvent être commandés via la plateforme de livraison Lieferando.

"La sélection de produits comprendra au départ une centaine de petits appareils et d'accessoires dont on a souvent besoin spontanément : des équipements pour smartphones et ordinateurs aux appareils compacts de marque pour la cuisine ou la salle de bain, en passant par les gadgets audio et de divertissement à domicile", a-t-on indiqué.

La durée de l'essai pilote n'a pas été précisée dans un premier temps. Jusqu'à présent, Lieferando se concentrait presque exclusivement sur les livraisons de restaurants. Récemment, l'entreprise s'est également lancée dans le segment du commerce rapide, c'est-à-dire la livraison rapide de produits de supermarché. Pour ce faire, l'entreprise coopère avec le fournisseur turc Getir, qui dispose d'une infrastructure ramifiée de grands magasins avec des produits correspondants /maa/DP/zb.