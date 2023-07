INGOLSTADT/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Les chaînes d'électronique Mediamarkt et Saturn veulent restructurer leurs activités de réparation et de service après-vente et fermer deux filiales dans ce cadre. Environ 800 collaborateurs et collaboratrices de la filiale Tec Repair ainsi que 50 autres de sa société de gestion sont concernés.

Le service de réparation doit être intégré dans le conseil à la clientèle : "Au lieu d'avoir jusqu'à présent deux points de contact séparés pour la réparation et le conseil à la vente, le client reçoit désormais un portefeuille de services plus large et toutes les prestations de service d'une seule main", a fait savoir jeudi à Ingolstadt une porte-parole de MediaMarktSaturn Retail Group. Le nouveau concept devrait être opérationnel à partir d'octobre. Le journal "Wirtschaftswoche" en avait parlé auparavant. Les chaînes, qui comptent 400 magasins en Allemagne, font partie du groupe Ceconomy.

Selon les indications, 400 nouveaux postes seront créés dans les magasins "pour le nouveau rôle d'un conseiller de vente qui regroupe les thèmes du conseil, du service et de la réparation". Les 800 salariés de Tec Repair ont pu postuler à ces postes. Pour ces nouvelles tâches, quelque 1200 autres collaborateurs internes doivent suivre une formation technique. Les réparations plus complexes seront à l'avenir effectuées dans un centre de réparation propre à Erfurt. Une vingtaine de nouveaux emplois y seraient créés.

Pour la société de gestion, il y aurait déjà une compensation des intérêts et un plan social. "Dans la société Tec Repair, les négociations sont encore en cours", a-t-on ajouté.