DÜSSELDORF (dpa-AFX) - L'euro fort par rapport au même trimestre de l'année précédente a coûté à Metro sa croissance. Après un trimestre mitigé, le groupe de commerce de gros estime néanmoins être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Au cours des trois mois jusqu'à fin juin, le chiffre d'affaires a baissé de 3,4 pour cent par rapport au même trimestre de l'année précédente pour atteindre 7,6 milliards d'euros, a annoncé jeudi soir à Düsseldorf l'entreprise cotée au SDax. Dans les monnaies locales respectives - donc sans les conséquences de la conversion en euros - les recettes ont en revanche augmenté de 2,5 pour cent.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), corrigé des effets exceptionnels tels que les coûts de restructuration du groupe, aurait chuté d'un quart à 332 millions d'euros. Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation ont donc été légèrement moins bons que ce que les experts avaient prévu en moyenne. Metro a confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat pour l'exercice en cours, qui se terminera le 30 septembre. Selon les prévisions confirmées, Metro s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de cinq à dix pour cent - toutefois sans effets de change ni ventes supplémentaires éventuelles. L'Ebitda ajusté devrait diminuer de 75 à 225 millions d'euros, contre près de 1,4 milliard d'euros en 2022.

Sur le marché boursier, les nouvelles ont d'abord été accueillies par des baisses de cours. Sur la plateforme Tradegate, le titre a perdu environ un pour cent par rapport à la clôture de Xetra. Jusqu'à présent, le titre a de nouveau fait partie des perdants sur le marché boursier allemand. Depuis fin 2022, l'action Metro a chuté d'environ 17 pour cent et est ainsi l'une des plus grandes perdantes du SDax. Depuis la scission de l'ancien groupe Metro entre la chaîne de grande distribution désormais éponyme et le distributeur de produits électroniques Ceconomy à l'été 2017, la valeur boursière de Metro AG a chuté de près de 60 pour cent pour s'établir à moins de trois milliards d'euros.

En raison de la chute du cours, les actions Metro sont passées du MDax au SDax au printemps 2021. Jusqu'en 2012, l'action - à l'époque, la chaîne de grands magasins Kaufhof appartenait également au groupe - était même cotée dans l'indice directeur allemand Dax. Au temps de sa splendeur, à la fin du millénaire dernier, c'est-à-dire dans les premières années qui ont suivi la fusion de Kaufhof et de Metro Cash & Carry, Metro valait plus de 20 milliards d'euros. Aujourd'hui, Ceconomy et Metro ne pèsent ensemble qu'un peu plus de quatre milliards d'euros.

Ces dernières années, le groupe s'est régulièrement séparé de divisions à l'étranger ou de secteurs entiers comme la chaîne de vente au détail Real. En raison de la forte chute de la valeur de Borsen, le grossiste est lui-même devenu une cible de rachat il y a quelques années. L'entrepreneur tchèque Daniel Kretinsky voulait acheter Metro avec le slovaque Patrick Tkacs. Ils ont toutefois échoué, mais détiennent depuis 40 pour cent des parts via la société EP Global Commerce. Un peu moins d'un cinquième est détenu par la fondation Meridian, qui investit dans l'entreprise depuis sa création./zb/he