Cologne (dpa-AFX) - De nombreuses personnes en Allemagne ne veulent pas que les magasins de détail puissent ouvrir plus souvent le dimanche. C'est le résultat d'un sondage représentatif réalisé par l'institut de sondage YouGov et publié vendredi. 53 pour cent des personnes interrogées s'opposent totalement ou plutôt à un assouplissement. 37 pour cent y seraient favorables. 10 pour cent n'ont pas répondu.

Les hommes sont un peu plus nombreux à souhaiter l'ouverture des magasins le dimanche (42 pour cent) que les femmes (34 pour cent). Les personnes âgées de 55 ans et plus sont plus nombreuses que la moyenne à s'y opposer (62 pour cent). Chez les participants âgés de 18 à 34 ans, c'est plus rarement le cas. Selon YouGov, 40 pour cent des personnes de cette tranche d'âge refusent que les magasins soient ouverts le dimanche plus souvent que les jours d'ouverture fixés par leur Land. 3375 personnes ont participé à l'enquête.

Un débat sur les heures d'ouverture des magasins a lieu actuellement en Hesse. Il a été précédé par une défaite judiciaire de la chaîne de supermarchés Tegut. Début janvier, la Cour administrative de Hesse avait décidé que la fermeture le dimanche des points de vente "Tegut Teo" exploités sans personnel, ordonnée par la ville de Fulda, était légale. Selon cette décision, les magasins sont des points de vente au sens de la loi sur l'ouverture des magasins du Land de Hesse. Les magasins devraient donc à l'avenir rester fermés le dimanche. L'enquête YouGov ne portait que sur les heures d'ouverture en général et non sur les magasins sans personnel.

Le patron de MediaMarktSaturn, filiale de Ceconomy, Karsten Wildberger, s'était prononcé dans une interview accordée à Funke en faveur de l'ouverture régulière des magasins le dimanche, en se référant aux souhaits des clients. Il faudrait au moins essayer de le faire.

Les règles d'ouverture dominicale sont définies dans la loi sur la fermeture des magasins et varient d'un Land à l'autre. En règle générale, les magasins doivent rester fermés le dimanche et les jours fériés. Un nombre élevé de dimanches d'ouverture des magasins est fixé. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il y en a au maximum huit par an, dans le Bade-Wurtemberg trois, dans la plupart des autres Länder quatre./cr/DP/stw