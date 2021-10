En acquérant Cecurity.com, Groupe ISAGRI constitue un acteur majeur des documents numériques : plateforme, coffres-forts, archivage.

Groupe ISAGRI annonce le 5 octobre 2021 l'acquisition du groupe franco-belge Cecurity.com qui constitue un acteur majeur de l'archivage électronique, des coffres-forts numériques, des documents dématérialisés en France et à l'international pour les entreprises des secteurs agricole, non agricole et les experts comptables.

Groupe ISAGRI complète ainsi sa gamme de services aux entreprises et aux experts-comptables, en France et à l'international.

Cette acquisition est le fruit d'un travail en collaboration avec Alain Borghesi qui poursuit ses fonctions de Directeur Général. A l'issue de cette opération, Groupe ISAGRI détiendra plus de 90% des actions Cecurity.com et engagera un processus de retrait de bourse.

La facture électronique et plus largement la dématérialisation et la gestion des originaux numériques, leur partage sous contrôle et leur conservation sécurisée est un sujet majeur et stratégique pour les entreprises et les cabinets d'expertise-comptable. Il est au cœur de la qualité des relations de l'entreprise avec ses salariés et ses tiers, il conditionne la fluidité et la traçabilité des filières, la performance de chaque entreprise. C'est fort de ce constat que Groupe ISAGRI a choisi d'intégrer le groupe Cecurity.com, afin de pouvoir proposer une solution globale de gestion et sécurisation des données numériques des entreprises.

Toute entreprise française pourra ainsi trouver une plateforme numérique intégrant les spécificités de son secteur d'activité, de sa filière professionnelle, pour gérer, partager, archiver et transmettre les documents correspondant à chaque niveau de son cycle de vie (devis, bons de commande, livraisons, factures achats, ventes, contrats, bulletins de paye…) et avoir l'assurance d'être conforme aux réglementations et aux normes en vigueur et à venir.

Groupe ISAGRI confirme son engagement : accompagner la transition numérique des entreprises en France et à l'international. Les logiciels d'archivage électronique, de coffre-fort numérique et la plateforme de documents dématérialisés Cecurity.com sont proposés comme composants de systèmes d'information et connectés aux solutions métiers éditées par Groupe ISAGRI.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre en vue de vendre ou d'acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays. Ce communiqué a été préparé et est publié à des fins d'information uniquement. La diffusion du présent communiqué peut faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Les personnes venant à entrer en possession de ce communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. Cecurity.com et Groupe Isa déclinent toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.

A propos de Cecurity.com : garant de la sécurité des données, de la conformité à la réglementation et aux normes, en vigueur et à venir

Fondée en 2001, le groupe Cecurity.com est un éditeur historique de logiciels et de solutions en mode SaaS (Software As A Service), traitant de façon sécurisée des flux de documents numériques et/ou papier tout en assurant leur conformité grâce à leur archivage probant.

Acteur incontournable de la dématérialisation et de l'archivage électronique en Europe, Cecurity.com est l'éditeur leader des solutions de coffres-forts numériques en France.

Il sert plus de 200 clients : banques, grandes entreprises, opérateurs, professions réglementées.

Grâce à son expertise en conformité, Cecurity.com est reconnue Tiers de confiance. Ses logiciels et services bénéficient de certifications et labels de très haut niveau :

Certification NF 461 Tiers-archiveur d'AFNOR Certification

Agrément du Service Interministériel des Archives de France pour la conservation d'archives publiques courantes et intermédiaires sur support numérique

Certification NF Logiciel Composant coffre-fort numérique d'AFNOR Certification

Certification de sécurité de 1 er niveau (CSPN) de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)

niveau (CSPN) de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) Label Coffre-Fort Electronique de la Fédération des Tiers de Confiance du numérique (FNTC) :

Label France Cyber Security

Les chiffres clés de Groupe ISAGRI :

Chiffre d'affaires : 241 M€

2 250 salariés dont 180 répartis dans 12 filiales étrangères (Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse)

10 e éditeur de logiciels français en 2021 (Truffle 100)

éditeur de logiciels français en 2021 (Truffle 100) 18ème au classement Great Place to Work 2021

A PROPOS DE GROUPE ISAGRI : UNE SUCCESS STORY A LA Française

Créé à Beauvais en 1983 par Jean-Marie Savalle, son PDG, Groupe ISAGRI va très vite révolutionner le marché agricole français en rendant l'informatique de gestion accessible au plus grand nombre.

Le groupe est leader des services numériques en Europe avec AGIRIS, AGIRIS entreprises, AKANEA, BATAPPLI, CECURITY, EIC, HEXANET, IRIUM, ISAGRI, KERHIS, SOLUCEO ; et sert des clients sur les 5 continents, à travers ses 12 filiales en Europe, Canada et Chine.

Groupe ISAGRI s'adresse à toutes les filières et à leurs fournisseurs en proposant une offre globale de services indépendants et complémentaires :

Systèmes d'information et solutions de gestion dédiés : agriculteurs, viticulteurs, coopératives, industries et négoces agroalimentaires, transport et logistique, location, vente, entretien de matériel et de véhicules,

: agriculteurs, viticulteurs, coopératives, industries et négoces agroalimentaires, transport et logistique, location, vente, entretien de matériel et de véhicules, Logiciels de conseils et solutions de gestion pour les experts-comptables et leurs clients (en particulier les artisans du bâtiment),

(en particulier les artisans du bâtiment), Logiciels d'archivage électronique, de coffre-fort numérique, plateforme de documents dématérialisés pour les entreprises des secteurs agricole et non agricole ainsi qu'aux experts comptables.

pour les entreprises des secteurs agricole et non agricole ainsi qu'aux experts comptables. Télécom, téléphonie, hébergement, infogérance et transition des infrastructures numériques des organisations.

et transition des infrastructures numériques des organisations. Etudes marketing et techniques ,

, Information, accompagnement, salons et évènements professionnels.

Depuis toujours Groupe ISAGRI place la relation client et l'innovation au cœur de son développement et crée 150 postes par an. Groupe ISAGRI ambitionne de devenir leader mondial du digital en agriculture, leader européen des solutions de gestion verticales métier,leader en France de l'édition informatique pour la profession comptableà l'horizon 2030.

CONSEILS VENDEURS

Fusion Acquisition : Cecurity.com - Christine Benguigui

Avocat : ABD Avocats - Céline Delfour

Expert-Comptable : Bruno Hébert & Associés - Bruno Hébert

CONSEILS ACQUEREURS

Fusion Acquisition : KPMG Corporate Finance - Guillaume Cauchoix, Guillaume Carreaud

Groupe ISAGRI - Bertran Giraud

Juridique, fiscal et social : KPMG Avocats - Florence Olivier, Vanessa de Pazzis, Bénédicte Perez, Myrdhin Quillevere, Xavier Houard, Albane Eglinger

Groupe ISAGRI - Nathalie Gouvernet

Due diligence financière : BM&A - Guilhem de Montmarin, Emmanuel Conjard, Ombeline Lecerf, Liévin Mermet Bouvier

Groupe ISAGRI - Jean-Marc Stauffer

Stratégique : Eleven - Bertrand Semaille, Nicolas Farinacci, Mathilde Grivet

Groupe ISAGRI - Jean-Pierre Jocqueviel, Thierry Hardion, Guillaume Lerouxel

Technologique : Eleven Cloudixio - Bertrand Semaille, Mickaël Maindron, Nicolas Mangin

Groupe ISAGRI - Frédéric Chaillot

