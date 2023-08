Cedar Woods Properties Limited est un promoteur de communautés résidentielles et de propriétés commerciales. La société s'intéresse principalement au lotissement de terrains urbains et à l'aménagement de bâtiments à des fins résidentielles, commerciales et de détail. Son panorama de produits diversifiés va du lotissement de terrains dans des communautés résidentielles à des appartements et des maisons en rangée de moyenne et haute densité dans des quartiers du centre-ville, ainsi que des développements commerciaux et de vente au détail connexes. Son portefeuille d'actifs est situé en Australie occidentale, à Victoria, au Queensland et en Australie méridionale. Les projets de la société comprennent Ariella, Brabham ; The Brook at Byford ; Rivergums at Baldivis ; Byford on the Scarp ; Solaris, Forrestdale ; Bushmead ; Millars Landing, North Baldivis ; Eglinton ; Pinjarra ; Incontro, Subiaco ; The Acreage à Dalyellup ; Rockingham ; Harrisdale Green ; Jackson Green, Clayton South ; Huntington Apartments, Jackson Green ; 88 Leveson, North Melbourn ; Mason Quarter, Wollert ; Clara Place, Fraser Rise, et South Bank.

Secteur Développement et opérations immobilières