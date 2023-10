Ceenik Exports (India) Limited, lors de la réunion de son conseil d'administration tenue le 14 octobre 2023, a nommé Mme Devanshi Damani en tant qu'administratrice supplémentaire désignée comme administratrice indépendante non exécutive de la société à compter du 14 octobre 2023 pour un mandat de 5 années consécutives sous réserve de l'approbation des actionnaires de la société ; a nommé Mme. Nidhi Busa en tant qu'administrateur supplémentaire désigné comme administrateur indépendant non exécutif de la société avec effet au 14 octobre 2023 pour un mandat de 5 années consécutives sous réserve de l'approbation des actionnaires de la société ; et approuvé la nomination de M. Bhagwan Shivajirao Gore en tant que secrétaire de la société et agent de conformité (étant le personnel de gestion clé) de la société avec effet au 14 octobre 2023, conformément aux dispositions de la section 203 de la Loi sur les sociétés, 2013, Règlement 6 (1) de la SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Réglementations, 2015. Mme Devanshi Damani est titulaire d'une licence en commerce de l'université de Mumbai. Elle a de l'expérience dans le domaine des obligations de secrétariat et d'autres obligations légales auprès de divers autres organismes de réglementation.

Mme Nidhi Busa est membre associée de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise (ICSI). Elle est également titulaire d'une licence en droit de l'université de Mumbai. Elle a de l'expérience dans le domaine du secrétariat et d'autres aspects juridiques auprès de divers autres organismes de réglementation.

M. Bhagwan Shivajirao Gore est membre associé de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise (numéro d'adhésion à l'ICSI : A72095) et possède les qualifications prescrites par les règles de 1988 relatives aux sociétés (nomination et qualification du secrétaire).