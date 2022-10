Allianz France signe un partenariat stratégique avec Cegedim Insurance Solutions pour la gestion de son activité Santé et Prévoyance

Allianz France et Cegedim Insurance Solutions , acteur majeur des solutions logicielles et services pour l’assurance de personnes, ont signé un partenariat stratégique sur 15 ans pour développer ensemble l’activité Santé et Prévoyance, en confiant la gestion de celle-ci, à Cegedim Insurance Solutions.





Sur un marché fortement concurrentiel, marqué par l’évolution constante de la réglementation, Allianz France pourra s’appuyer sur les systèmes d’information performants de Cegedim Insurance Solutions pour une gestion optimisée des contrats et continuer à proposer à ses clients et prospects des couvertures Santé et Prévoyance de grande qualité à des conditions économiquement performantes.





Ce partenariat structurant repose sur une délégation de gestion1 à Cegedim Insurance Solutions et un transfert de compétences avec l’accueil par Cegedim des équipes Allianz France assurant aujourd’hui ces activités. Cela permettra de garantir aux clients, aux réseaux de distribution d’Allianz France et intermédiaires une parfaite continuité de relation et de service. Il implique la migration progressive vers les solutions logicielles de Cegedim Insurance Solutions des portefeuilles de contrats d’assurance Santé Collective, Santé Individuelle et de Prévoyance Collective d’Allianz en France, ce qui représente 1,3 million de personnes protégées.

Un dispositif d’accompagnement et de formation sera mis en place durant toute la période de migration pour les équipes d’Allianz France qui rejoignent Cegedim.

Allianz France place la Santé et la Prévoyance au cœur de ses priorités stratégiques. Ce partenariat permettra de poursuivre et d’accélérer son développement sur ces marchés, en s’appuyant sur un partenaire spécialisé, disposant d’un système d’information innovant et évolutif, d’une expertise et d’un effet de taille indispensable à la mutualisation des coûts.

La capacité à intégrer les savoir-faire, la maîtrise des processus métier, la solidité financière et l’engagement de Cegedim Insurance Solutions ont été décisifs dans la construction de ce partenariat de long terme.

« Nous nous félicitons de ce partenariat et de la confiance accordée par Allianz France à Cegedim Insurance Solutions. Cet accord à très long terme vient renforcer notre stratégie de croissance pour devenir le leader du marché sur l’offre BPO2 Santé et Prévoyance », souligne Philippe SIMON, Président de Cegedim Insurance Solutions.

« Ce partenariat de long terme nous permettra de répondre aux défis du marché et d’assurer le développement d’Allianz France en Santé et Prévoyance, tout en apportant des engagements sociaux solides pour l’avenir professionnel des équipes qui rejoindront Cegedim Insurance Solutions. Pour nos clients et nos réseaux de distribution, il s’agit d’un partenariat structurant et créateur de valeur qui permettra de renforcer la compétitivité et de continuer à développer la qualité de service de cette activité », indique Corinne Cipière, Membre du comité exécutif et Directrice Service Client d'Allianz France.

1 Concerne la gestion directe (contrat / prestation / relation client) en Santé et Prévoyance Collective et Santé Individuelle, hors gestion d’ores et déjà déléguées à d’autres prestataires.

2 Business Process Outsourcing, ou externalisation des processus métier.

