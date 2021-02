Cegedim : 2021 - 02 FÉVRIER Actualité Cegedim Outsourcing accompagne les entreprises dans leur transformation digitale avec sa nouvelle offre « Digital Workspace » En savoir plus

Laurent Ostrowski, Responsable du pôle Digital Workspace de Cegedim Outsourcing explique : « Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle offre de Digital Workspace qui est une réelle opportunité pour nos clients de gagner en productivité et en sérénité. Nous proposons de mettre en place un environnement de travail complet qui prend en charge la mobilité. Cette offre a été conçue pour être déployée rapidement et facilement. L'hébergement peut être effectué chez Cegedim Outsourcing en cas d'absence de Cloud ».

Pour Cegedim Outsourcing , il est essentiel d'offrir un confort maximal à ses clients avec une offre et un accompagnement sur-mesure qui leur permettent de gagner du temps, de simplifier leur support technique, de diminuer leurs coûts et de procurer à leurs utilisateurs une expérience fluide et sécurisée.

Dans ce contexte, Cegedim Outsourcing propose la mise en œuvre de la stratégie Digital Workspace pour permettre aux utilisateurs d'accéder de manière sécurisée à leurs applications et données depuis n'importe quel appareil, de n'importe quel lieu, et quand ils le souhaitent, permettant ainsi de renforcer leur autonomie et d'accroître leur productivité.

Cegedim Outsourcing , spécialiste des métiers de l'infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO), fait évoluer son offre historique avec des solutions toujours plus performantes. Six mois après son partenariat avec Citrix, sa nouvelle offre Digital Workspace est désormais disponible pour accompagner ses clients dans leurs projets de transformation digitale, avec pour axe principal l'espace de travail utilisateur.

Aude BALLEYDIER Sonia GOUMAIN Céline PARDO Suivez Cegedim Cegedim Outsourcing .Becomingwithsupr ! Cegedim Outsourcing : Responsable Communication Responsable Marketing Relations Médias et Relations Médias et Communication Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66 Suivez Cegedim : Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 Tél : +33 (0)1 34 58 35 56 aude.balleydier@cegedim.fr sonia.goumain@cegedim.com cegedim@becoming-group.com

