Cegedim : 2021 - 11 FÉVRIER Actualité Cegedim e-business choisi par Shimadzu France pour la dématérialisation de ses factures fournisseurs En savoir plus

Cegedim e-business choisi par Shimadzu France pour la dématérialisation de ses factures fournisseurs

2 400 factures seront dématérialisées chaque année en France grâce à la solution SY by Cegedim

Boulogne-Billancourt, le 11 février 2021 - Acteur majeur de la digitalisation et de l'automatisation des process BtoB en Europe, Cegedim e-business annonce la signature d'un nouveau contrat avec Shimadzu France, filiale de Shimadzu Corporation l'un des leaders mondiaux dans l'instrumentation analytique pour les laboratoires.

Cegedim e-Business accompagnera la société afin d'accélérer sa transformation digitale, en agissant dans un premier temps sur le processus de traitement des factures fournisseurs. Au total, près de 2 400 factures par an seront traitées par la solution SY by Cegedim de Cegedim e-business.

Pour assurer sa transformation digitale sereinement, sans bousculer son activité et ses relations avec ses partenaires, Shimadzu France avait besoin d'une solution intuitive, sûre et rapide, qui lui permette de gérer l'ensemble de ses factures fournisseurs. La solution SYby Cegedim,conçue pour être une offre simplifiée à destination des entreprises de taille moyenne répond en tout point aux exigences de Shimadzu France.

L'implémentation de la solution SYby Cegedim,prévue d'ici la fin mars comprendra :

- La récupération des informations d'identification sur les factures ;

- La capture des informations utiles pour traiter les factures ;

- Un workflow de validation des factures ;

- L'archivage dans un coffre-fort électronique pendant 10 ans ;

- La mise à disposition de toutes les factures sur le portail SY.

Steven Martin, Ingénieur spécialisé Mid Market chez Cegedim e-business,indique : « Le choix de Shimadzu France s'inscrit dans une stratégie qui vise à anticiper l'obligation légale pour toutes les entreprises du secteur BtoB à digitaliser leurs factures à partir de 2023. Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour l'accompagner dans cette première démarche de dématérialisation de ses factures fournisseurs ».

Marc Fernandez, Managing Director chez Shimadzu France ajoute : « Travailler avec Cegedim e-business permet d'assurer le bon fonctionnement de la facturation entrante de Shimadzu France au quotidien. La solution vise aussi à fluidifier la relation avec nos fournisseurs. De plus, la plateforme SY sera en mesure d'intégrer de futurs processus, comme la dématérialisation des factures clients, qui va devenir obligatoire de manière progressive à partir de 2023 ».

A propos de Shimadzu France:

Filiale française de Shimadzu Corporation, Shimadzu France a été créée en 2002 et compte 100 salariés.

Expert reconnu dans le domaine des solutions analytiques complètes (médecine, chimie, pharmacie, agroalimentaire et environnement), Shimadzu Corporation est l'un des leaders mondiaux de l'instrumentation dédiée à l'analyse. Depuis 1875, sa philosophie est de mettre ses compétences au service de la science et l'innovation est au cœur de ses préoccupations.

En s'appuyant sur l'instrumentation mise au point par Shimadzu Corporation, Shimadzu France développe des solutions analytiques pour les laboratoires afin de proposer des solutions complètes, éprouvées et fiables, au plus proche des besoins réels. Shimadzu met son expertise au service des laboratoires d'analyse pour les accompagner au mieux dans leurs missions.

A propos de Cegedim e-business :

Cegedim e-business est un des leaders de la digitalisation et de l'automatisation des process BtoB en Europe, avec plus de 900 millions de flux traités par an et 2 000 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre de service SY by Cegedim elle accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité dans leur transformation digitale en s'appuyant sur un ensemble de services unique d'e-procurement, d'e-invoicing, d'e-archiving et d'e-signature.

Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme d'échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de documents, du contrat au paiement, permettant ainsi une fluidification des relations client-fournisseur, ainsi que des gains significatifs en termes d'efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 500 millions d'euros en 2020.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

