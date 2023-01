Cegedim : 2023 - 03 JANVIER Actualité PayBIX choisit Cegedim SRH comme partenaire exclusif en France et en Suisse

Déjà présent dans 15 pays européens via son réseau de partenaires, PayBIX a sélectionné en France et en Suisse Cegedim SRH en vue d'y proposer à ses clients la solution TEAMSRH. Ce partenariat permet ainsi à PayBIX de s'appuyer sur un acteur reconnu de l'externalisation de la paie et disposant d'une des solutions les plus innovantes et complètes du marché. Cegedim SRH renforce de son côté son réseau de partenaires internationaux et sa capacité à proposer sa solution TEAMSRH au segment des PME.

Les petites et moyennes entreprises ont besoin d'une attention particulière en matière de paie internationale. Souvent, elles ne disposent pas des ressources internes nécessaires pour s'assurer de la conformité du traitement de la paie au regard des exigences légales et réglementaires locales. C'est pourquoi nous avons construit un réseau de partenaires experts locaux, et notre nouvelle collaboration avec Cegedim SRH nous permet ainsi de répondre efficacement aux besoins des PME en France et en Suisse », explique

PayBIX ambitionne à l'inverse, avec sa technologie dénommée EPIX, d'offrir à ces entreprises une vision à 360° de leurs données et même d'unifier l'ensemble de leurs processus mensuels de paie. La gestion administrative des personnels et la saisie des variables de temps sont ainsi centralisées au sein d'EPIX qui alimente ensuite le processus local de calcul des bulletins de paie. Cela permet à ces entreprises de répondre aux impératifs locaux de conformité légale tout en bénéficiant d'une gestion harmonisée en amont et en aval de leurs processus de paie.

Un nombre croissant de petites et moyennes entreprises en Europe s'implante en dehors de leurs frontières pour y développer la commercialisation de leurs produits et services. Dans ce contexte, elles rencontrent souvent des difficultés dans la gestion de leur paie avec une multitude de solutions locales sans interconnexion ni capacité à consolider les informations.

PayBIX, startup belge spécialisée dans l'unification des solutions de paie et de RH à destination des entreprises européennes de moins de 250 salariés par entreprise locale, choisit Cegedim SRH , acteur majeur des solutions digitales pour la paie et les Ressources Humaines, comme partenaire exclusif sur les territoires français et suisse en vue d'y proposer à ses clients la solution TEAMSRH.

A propos de PayBIX :

PayBIX est une start-up belge de technologie spécialisée dans le secteur des RH. La start-up propose son logiciel EPIX pour simplifier la paie des PME ayant des employés dans plusieurs pays d'Europe mais également en Norvège, Suisse et au Royaume-Uni. Grâce à ce logiciel, PayBIX répond au besoin des entreprises internationales comptant moins de 250 employés par pays en matière de gestion de la paie. EPIX permet également aux entreprises de gérer et analyser les données personnelles, contractuelles et salariales de tous les employés européens via un processus et une interface unique.

A propos de Cegedim SRH :

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L'entreprise dispose d'une expertise de près de 30 ans dans le domaine de l'externalisation RH. Présente en France, au Maroc, en Roumanie et en Suisse, Cegedim SRH propose ses solutions d'externalisation à une large clientèle d'entreprises nationales et internationales de toutes tailles et secteurs d'activités.

Cegedim SRH répond également aux besoins des experts-comptables en matière de gestion de la paie pour leurs clients TPE.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 525 millions d'euros en 2021.

