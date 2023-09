COMMUNIQUE DE PRESSE

Retrouver du temps soignant et gagner en mobilité

Cegedim Santé lance Maiia Kiné, une suite complète de services connectés dédiée aux kinés

Boulogne-Billancourt, France, le 25 septembre 2023 - A l'occasion deRééduca,Cegedim Santé, filiale deCegedim,annonce le lancement deMaiia Kiné, une suite complète de services connectés qui simplifient le quotidien des kinés. Cette suite numérique propose un logiciel de gestion 100% web intégrant des modules de bilans et de comptabilité couplés à un agenda personnalisable, avec prise de RDV en ligne et rappel SMS, la possibilité d'organiser une séance en télésoin si nécessaire, sans oublier une messagerie instantanée sécurisée et la facturation en mobilité.L'enjeu est de simplifier l'administratif et de gagner en agilité pour se concentrer sur l'accompagnement et les soins aux patients.

Avec les logiciels de gestion Kiné +4000 et Maiia Gestion (1erlogiciel 100% web à destination des kinés) et l'acquisition en 2021 de Kobus Tech (bilan et suivi patients pour les kinés), ce sont aujourd'hui près de 30 000 kinés qui utilisent les solutions de Cegedim Santé, ce qui vient ancrer l'entreprise en position n° 2 sur ce segment1. Cegedim Santé est devenu un partenaire de premier rang pour les kinésithérapeutes en étant attentif aux conditions d'exercice de plus en plus difficiles de la profession, proche de ses attentes et mobilisé sur les bénéfices que peut lui apporter le numérique.

Le numérique ouvre de nouvelles portes au-delà du logiciel de gestion de cabinet (agenda personnalisable, prise de RDV en ligne, télésoin, coordination pluriprofessionnelle …). Autant de services utiles aux kinés dans leur quotidien s'ils sont synchronisés entre eux. C'est fort de son expérience avecMaiiaque Cegedim Santé propose à présent aux kinésithérapeutes de bénéficier d'un environnement complet de services connectés.

Un environnement connecté conçu par et pour la profession

Le lancement deMaiia Kinépermet désormais aux kinés de disposer d'une suite complète de services en ligne et intègreMaiia Gestion, le 1erlogiciel de gestion de cabinet 100% web créé pour les kinés qui en a déjà conquis plus de 4 000 en 2 ans.

Conçue par et pour la profession, cette suite propose :

●Un tableau de bord(vue à 360°) pour piloter son activité.

●Un accès rapide aux dossiers patients, à la comptabilité… Toutes les tâches administratives du cabinet sont gérées trèssimplement grâce à un seul outil vraiment intuitif.

●La possibilité defacturer en mobilitétrès simplement.

●Un modulesuivi et bilansentièrement personnalisable avec des modèles conçus avec les kinésithérapeutes pour les kinés.

●Unagenda "à la main" du kinéassocié au logiciel de gestion permet aux patients la prise de RDV en ligne 24/24, 7/7 avec rappels SMS diminuant ainsi significativement les RDV non honorés. L'affichage et l'actualisation des RDV en temps réel sur le logiciel de gestion permettent degagner un tempsprécieux.

●Unmodule de télésoin, idéal pour les soins à distance despatients ne pouvant se déplacer.

●Et pour échanger rapidement avec ses confrères, la messagerie instantanée sécurisée complète la gamme de solutionsMaiia Kiné. Elle permet de communiquer rapidement par texte, message vocal ou visio, en duo ou en groupe et de partagertrès simplement infos et documents.

1

GIE SESAM-Vitale, parts de télétransmission 07/2023.

Benoit Garibal, Directeur Général deCegedim Santésouligne :« Les professionnels de santé ont besoin de solutions faciles à prendre en main et simples à intégrer dans leur pratique. Nous sommes ravis de proposer aujourd'hui aux kinés une suite complète de services connectés qui leur permettront de gagner en temps de soin et de pouvoir piloter leurs activités en mobilité ».

Cette suite de services connectés, à la carte, estdisponible en ligne sur le poste de travail et en mobilité grâce aux applis dédiées.

La protection et la sécurité des données de santé stockées ou générées par les solutions de Cegedim Santé est une priorité. Elles sont assurées par cegedim.cloud, certifié ISO 27001 et hébergeur dedonnées de santé (HDS) en France. Vous pouvez consulter les engagements sécurité en suivant ce lien :

https://www.cegedim-sante.com/cegedim-sante/engagement-securite/

A propos deCegedim Santé:Filiale de Cegedim, Cegedim Santé est un acteur majeur du numérique en santé qui propose unécosystème de solutions interopérables aux professions médicales et paramédicales pour la gestion de leur activité, leur pratique au quotidien et la coordination des parcours de soins. Sa vocation est de les aider à se concentrer sur le soin de leurs patients, d'améliorer l'accès à la santé pour tous et de fluidifier les parcours de soins. Avec ses solutions utilisées par 100 000 professionnels de santé, Cegedim santé couvre l'ensemble de leurs besoins : gestion du dossier patient, aide à la prescription, facturation mais aussi grâce à sa plateforme Maiia, prise de RDV en ligne /agenda, téléconsultation/télésoin, coordination (messagerie instantanée sécurisée). Elles sont certifiées pour assurer à leurs utilisateurs conformité réglementaire et éligibilité à d'éventuels financements. La sécurité des données est assurée par cegedim.cloud, certifié et ISO 27001 et hébergeur de données de santé (HDS) en France. Présent dans toutes les régions au plusprès des organisations territoriales de santé, Cegedim Santé rassemble 1100 collaborateurs.

A propos de Cegedim :Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion desflux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 555 millionsd'euros en 2022. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

