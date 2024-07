Tout est conçu pour visualiser sa tournée et la progression de sa journée. La liste des patients à voir s'affiche, classée par ordre chronologique des horaires de visite. Chaque nom est cliquable pour délivrer les informations utiles à la visite (coordonnées, traitement et actions à réaliser) et proposer des accès rapides (vers la fiche administrative du patient, son traitement ou son dossier de soins).

Et parce que le métier d'infirmier(e) repose aussi sur la relation humaine, Simply Vitale 4.0 offre des petits plus chaleureux, pensés pour apporter quelques attentions supplémentaires au soin comme le nom du Saint qui apparaît chaque jour et l'icône anniversaire qui s'insère pour chaque patient le jour J.

Cette nouvelle tablette est livrée avec une protection en verre trempé antichoc et anti-rayure, protégée par un étui totalement repensé pour être lavable, désinfecté et résistant à la surchauffe.

Si le logiciel reste le même, la nouvelle tablette Simply Vitale redouble d'ingéniosité, de praticité et de fluidité. Son fonctionnement sans connexion internet est complété par un module 4G de série facilitant l'accès aux informations patients, traitements ou dossier de soins synchronisés avec les collègues et aux téléservices de l'Assurance maladie…

Boulogne-Billancourt, France, le 8 juillet 2024 - Plébiscitée depuis 11 ans par plus de 12.000 infirmier(e)s libéraux, Simply Vitale ne cesse d'évoluer pour optimiser le quotidien des IDEL et répondre aux exigences de leur métier en termes d'organisation, de mobilité et de travail en équipe. Avec sa nouvelle tablette et la version 4.0 de cet été, cette solution tout en un, dont les fonctionnalités ont été optimisées, se veut être le fidèle copilote journalier de l'infirmier(e) grâce à sa nouvelle page d'accueil conçue pour donner dès son ouverture, une vision complète des actions à mener dans la journée.

Il est également possible de savoir quels sont les collègues en tournée à l'instant T, en cas de potentielles urgences.

Pour avoir toujours un œil précis sur ses factures et paiements, l'espace Noémie & Dus donne un accès direct vers Amélie Pro et propose 3 indicateurs afin de gagner du temps sur les recherches :

"Les retours non rapprochés" à valider

"Le suivi des factures" et la gestion des rejets

"Les paiements en attente" et la liste des factures concernées

Pour échanger rapidement autour de la santé des patients, l'espace communication propose des icônes cliquables donnant l'accès direct à MSSanté et au DMP.

Pour découvrir la nouvelle page d'accueil de Simply Vitale:https://youtu.be/vdbxvPxz-Ms

D'ici à la fin de l'année, les infirmières pourront aussi utiliser Maiia sur leur mobile pour effectuer facilement des actions sur leur téléphone au fil de leur tournée sans avoir à prendre systématiquement leur tablette quand elles sont auprès de leur patient.

A propos deCegedim Santé : Filiale de Cegedim, Cegedim Santé est un acteur majeur du numérique en santé qui propose un écosystème de solutions interopérables aux professions médicales et paramédicales pour la gestion de leur activité, leur pratique au quotidien et la coordination des parcours de soins. Sa vocation est de les aider à se concentrer sur le soin de leurs patients, d'améliorer l'accès à la santé pour tous et de fluidifier les parcours de soins. Avec ses solutions utilisées par 100 000 professionnels de santé, Cegedim Santé couvre l'ensemble de leurs besoins : gestion du dossier patient, aide à la prescription, facturation mais aussi grâce à sa plateforme Maiia, prise de RDV en ligne /agenda, téléconsultation/télésoin, coordination (messagerie instantanée sécurisée). Elles sont certifiées pour assurer à leurs utilisateurs conformité réglementaire et éligibilité à d'éventuels financements. L'hébergement des données est réalisé en France par cegedim.cloud, certifié ISO 27001 et 50001 mais aussi hébergeur de données de santé (HDS). Présent dans toutes les régions au plus près des organisations territoriales de santé, Cegedim Santé rassemble 1000 collaborateurs.

Pour en savoir plus : www.cegedim-sante.com

Et suivez Cegedim Santé sur X : @CegedimSanté, Facebook, Youtube et Linkedin

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 616 millions d'euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup,LinkedIn et Facebook

Isabelle CAMBRELENG Aude BALLEYDIER Ellia FOUCARD-TIAB Cegedim Santé Cegedim Danielle MALOUBIER Suivez Cegedim : Directrice de la Communication Responsable Communication Agence PRPA Tél : +33 (0)6 32 34 24 02 et Relations Médias Tél. : +33 (0)6 23 06 08 90 Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 Ellia.foucard@prpa.fr Isabelle.cambreleng@cegedim-santé.com Aude.balleydier@cegedim.fr Danielle.maloubier@prpa.fr

