Cegedim : Actualité Cegedim Insurance Solutions choisi par Apivia Macif Mutuelle pour faire évoluer l'espace adhérent de sa marque Apivia En savoir plus

Développées dans un esprit « marque blanche », ces portails (extranet et mobile) permettent à Apivia Macif Mutuelle de rationaliser ses investissements et de proposer la même qualité de services à la MNFCT, MPPM et BPCE. Un travail important d'ergonomie, centrée utilisateur, a également été effectué par Apivia Macif Mutuelle et rendu possible via les capacités techniques de la solution de Cegedim Insurance Solutions .

Déjà cliente de Cegedim Insurance Solutions sur sa solution ACTIV'Infinite, Apivia Macif Mutuelle a choisi de lui confier la refonte de son espace adhérent afin de faciliter la migration du socle technique et assurer la compatibilité des services avec Easy Collectif (module de gestion des contrats collectifs). Après près d'une année de développement, ce nouvel espace permet désormais aux assurés d'accéder à toutes les fonctionnalités pratiques, depuis le site internet ou l'application mobile (disponible sur l'App Store et Google Play).

Cegedim Insurance Solutions , acteur majeur des solutions logicielles et services pour l'assurance de personnes, et Apivia Macif Mutuelle, mutuelle santé prévoyance - Aéma Groupe - qui distribue ses contrats sous les marques Macif et Apivia, ont développé un nouvel espace pour sa marque Apivia, lancé début janvier. Avec près de 1,6 million d'adhérents en France, Apivia Macif Mutuelle souhaitait proposer une sélection plus large de fonctionnalités pratiques sur le site internet mais aussi sur l'application mobile. L'expertise de Cegedim Insurance Solutions répondait en tout point aux exigences d'Apivia Macif Mutuelle.

