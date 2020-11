Cegedim : Cegedim Insurance Solutions déploie son offre de gestion collective Easy Collectif 

Ce nouveau module étend les fonctionnalités de la suite ACTIV’Infinite pour la gestion des contrats collectifs

Boulogne-Billancourt, le 5 novembre 2020

Cegedim Insurance Solutions, éditeur de logiciels et fournisseur de services pour l'assurance santé et prévoyance , annonce l’élargissement de son offre à la gestion des contrats collectifs. Son nouveau module Easy Collectif s’adresse à l’ensemble des acteurs de la protection sociale désireux d’aborder la gestion collective de manière performante, avec une approche innovante centrée sur l’entreprise.

Cegedim Insurance Solutions propose désormais le module Easy Collectif, qui combine l’efficience et la conformité réglementaire, via notamment la dématérialisation des processus portés par la Déclaration Sociale Nominative (DSN). Easy Collectif est intégré à la suite logicielle ACTIV’Infinite, la solution complète pour la gestion des contrats, cotisations et prestations.

« Nous voulions que notre solution de référence pour la gestion des portefeuilles de santé individuelle réponde également pleinement aux enjeux de la gestion collective. C’est maintenant chose faite. Cette évolution nous paraissait nécessaire pour répondre aux attentes du marché de l’assurance santé et prévoyance, dans un contexte de concentration des acteurs, de massification des activités de gestion et de digitalisation croissante des flux et processus, mais également de mutation des ressources humaines. Notre outil de gestion du collectif est pensé pour répondre à ces enjeux évolutifs », indique Philippe Simon, Président de Cegedim Insurance Solutions.

Easy Collectif accompagne les entreprises dans la gestion les cotisations déclarées, l’identification automatique des écarts, le traitement des régularisations et les télérèglements. Easy Collectif permet également d’automatiser le précontentieux ainsi que les mouvements de salariés. Qu’elles aient ou non déjà basculé en DSN, les entreprises peuvent ainsi en intégrer les processus, en vue de simplifier leurs échanges avec les assureurs en santé, prévoyance ou retraite complémentaire.

« C’est dans le cadre d’un partenariat structurant avec Cegedim Insurance Solutions que nous avons eu l’occasion de co-construire l’outil de gestion collective désormais proposé au marché, et d’en devenir le premier client.

La mise en œuvre de ce module a été effectuée avec succès, pour faire des exigences de la DSN une opportunité de simplifier et d’automatiser les actes de gestion, nous apportant des gains d’efficience et de fluidité dans la relation avec nos clients entreprises », souligne pour sa part Jérôme Sennelier, DSI de Klesia.

Easy Collectif offre un gain de temps significatif, notamment dans la saisie des contrats collectifs, passant de 20 à 2 minutes en moyenne, et une meilleure productivité sur l’ensemble de la gestion (affiliations, cotisations et encaissements). Enfin, ce nouveau module permet de réduire le temps de mise en gestion des nouvelles offres commerciales.





A propos de Cegedim Insurance Solutions :



Cegedim Insurance Solutions est une entreprise innovante au service de la transformation des acteurs de l’assurance de personnes : Compagnies d’Assurances, Mutuelles, Institutions de Prévoyance, Courtiers, en France et à l’international.



Pour ce faire, Cegedim Insurance Solutions propose à la fois des solutions cloud et des services métiers (gestion du Tiers Payant, des flux, et délégation de gestion) et experts (analytics, consulting), en santé et prévoyance.



A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 503,7 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



