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    CGM   FR0000053506

CEGEDIM

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Cegedim : Document AMF CP. 2022DD866942

18/10/2022 | 18:13
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2022DD866942

18 octobre 2022

FR0000053506 - DD153764

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FCB SAS, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CEGEDIM

LEI : 9695002XQWX9TKCOZT86

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 14 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053506

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 15.4656 Euro

VOLUME : 5 436.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 15.4656 Euro

VOLUME : 5 436.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 18 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Cegedim SA published this content on 18 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 October 2022 16:12:05 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 554 M 543 M -
Résultat net 2022 10,2 M 9,98 M -
Dette nette 2022 231 M 227 M -
PER 2022 22,2x
Rendement 2022 3,09%
Capitalisation 221 M 217 M -
VE / CA 2022 0,82x
VE / CA 2023 0,74x
Nbr Employés 5 942
Flottant 44,0%
Graphique CEGEDIM
Durée : Période :
Cegedim : Graphique analyse technique Cegedim | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CEGEDIM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 16,20 €
Objectif de cours Moyen 20,03 €
Ecart / Objectif Moyen 23,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Claude Labrune Chairman & Chief Executive Officer
Sandrine Debroise Chief Financial Officer & Director
Jan-Eryk Umiastowski Chief Investment & Investor Relations Officer
Jean-Pierre Cassan Independent Director
Marcel Kahn Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CEGEDIM-32.50%217
ORACLE CORPORATION-23.15%180 697
SAP SE-28.94%101 430
SERVICENOW INC.-46.29%70 285
CONSTELLATION SOFTWARE INC.-21.17%28 556
PAYCOM SOFTWARE, INC.-23.97%18 266