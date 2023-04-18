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    CGM   FR0000053506

CEGEDIM

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Cegedim : Document AMF CP. 2023DD894773

18/04/2023 | 18:18
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2023DD894773

17 avril 2023

FR0000053506 - DD156158

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FCB SAS, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CEGEDIM

LEI : 9695002XQWX9TKCOZT86

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 14 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053506

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 18.7400 Euro

VOLUME : 32.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 18.7400 Euro

VOLUME : 32.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 avril 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Cegedim SA published this content on 18 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 April 2023 16:17:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 10,3 M 11,3 M -
Dette nette 2022 215 M 235 M -
PER 2022 20,1x
Rendement 2022 1,33%
Capitalisation 257 M 280 M -
VE / CA 2022 0,86x
VE / CA 2023 0,75x
Nbr Employés 6 000
Flottant 43,6%
Graphique CEGEDIM
Durée : Période :
Cegedim : Graphique analyse technique Cegedim | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CEGEDIM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 18,80 €
Objectif de cours Moyen 20,95 €
Ecart / Objectif Moyen 11,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Claude Labrune Chairman & Chief Executive Officer
Sandrine Debroise Chief Financial Officer & Director
Jan-Eryk Umiastowski Chief Investment & Investor Relations Officer
Jean-Pierre Cassan Independent Director
Marcel Kahn Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CEGEDIM29.12%280
ORACLE CORPORATION17.09%258 074
SAP SE20.72%148 292
SERVICENOW, INC.21.19%95 870
CONSTELLATION SOFTWARE INC.24.32%41 555
HUBSPOT, INC.43.95%20 600
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