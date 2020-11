Cegedim : LA FINTECH SCORE & SECURE PAYMENT LEVE 6 MILLIONS D'EUROS AUPRES DE CEGEDIM POUR ASSEOIR SES POSITIONS DANS L'UNIVERS DU PAIEMENT

Acteur digital sur l’ensemble de la chaîne de valeur du paiement, de l’acceptation, l’acquisition, le processing, la sécurisation et le recouvrement par le rachat de créances, Score & Secure Payment (SSP) lève 6 millions d’euros auprès de Cegedim, entreprise innovante de technologies et services et acteur majeur dans l’univers de la santé, cotée à la bourse de Paris (Euronext : CGM). Au-delà d’un apport financier, c’est un véritable partenariat qui se noue entre les deux acteurs pour développer des solutions répondant aux évolutions des parcours de paiement. Cette première levée de fonds, réalisée par Gimar & co, ouvre à SSP de nouvelles perspectives dans le secteur de la santé, mais lui donne également l’opportunité de nourrir de fortes ambitions sur l’ensemble des marchés qu’elle adresse. Dans le cadre de cette opération Cegedim a pris pour Conseil la société PIA.

UNE START-UP À L’EXPERTISE ÉPROUVÉE

Spécialisée dans la sécurisation, l’optimisation et la simplification des solutions de paiement à destination des particuliers et des professionnels que ce soit en point de vente ou en ligne, SSP permet également aux marchands de réduire leurs délais de paiement ainsi que leurs coûts d’encaissement via la réduction significative des coûts monétiques.

Agréée par l’ACPR en tant qu’établissement de paiement, la Fintech a généré un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2019, réalisé auprès de 14 000 clients et collabore également étroitement avec plusieurs entreprises de la tech et éditeurs de logiciels, à qui elle propose l’intégration de ses solutions de paiement.

LE FACILITATEUR DE PAIEMENT MADE IN FRANCE

Créées et entièrement développées en France, les solutions innovantes de SSP s’appuient sur l’IA pour proposer notamment des paiements par prélèvements et virements instantanés. 100 % numériques, elles adressent principalement des secteurs où les enjeux de digitalisation des moyens de paiement sont importants, avec des paniers d’achat élevés, des risques de fraude avérés et où les facilités de règlement sont attendues : automobile, santé, transport, voyage, BTP, services à la personne et aux entreprises, etc.

Leurs objectifs : augmenter le taux d’acceptation, sécuriser les transactions, simplifier et accélérer les achats, mais aussi fidéliser la clientèle tout en garantissant le règlement.

UNE COMPLÉMENTARITÉ PORTEUSE DE CROISSANCE

C’est dans ce contexte porteur que Cegedim fait donc son entrée au capital de SPP, à hauteur de 6 millions d’euros. Fondé en 1969 par Monsieur Jean-Claude Labrune, ce Groupe coté en bourse s’est rapidement intéressé au potentiel de la Fintech, en identifiant ses atouts indéniables pour enrichir ses gammes de services en assurance santé, dématérialisation et gestion de flux, applications destinées aux professionnels de santé. Ainsi, en plus d’investir dans une start-up d’avenir, Cegedim souhaite capitaliser sur son savoir-faire notamment en termes de parcours patients avec une simplification du recouvrement du reste à charge.

De son côté, SSP entend profiter de cette levée de fonds pour appuyer sa croissance et gagner en notoriété. Son ambition est ainsi d’être rapidement identifiée comme un acteur incontournable de son écosystème.

« SSP est une jeune fintech, mais a déjà tous les atouts d’un futur leader. Elle se positionne sur des marchés où peu d’acteurs du paiement ont les capacités d’aller. De plus, son profil hybride, mêlant l’agilité de la start-up à l’expérience du grand groupe, est rassurant sur un marché du paiement challengé en permanence par les évolutions réglementaires, l’évolution des usages et les innovations technologiques. Cet investissement va par ailleurs favoriser le développement de solutions inédites pour nos clients. C’est une opportunité que nous ne pouvions pas manquer », commente Pierre Marucchi, Directeur Général Délégué de Cegedim.

« Entre Cegedim et SSP, il y a une culture commune très forte autour de l’attention portée au client. C’est sur ce terrain que se fonde ce partenariat qui va bien au-delà d’une simple levée de fonds. Notre complémentarité évidente et l’expérience de Cegedim sur le secteur de la santé vont nous permettre de renforcer nos positions respectives dans cet univers. Nous avons également à cœur, chez SSP, de poursuivre notre croissance dans le retail, le transport et l’automobile, des domaines sur lesquels nous ferons prochainement de belles annonces », s’exprime Eddy Combier, CEO de SSP.

********************************************************

À propos de SSP : Leader sur son marché, Score & Secure Payment (SSP) est une fintech française qui œuvre dans la création, la sécurisation et la garantie des moyens de paiement. Nous fournissons des solutions innovantes pour répondre aux évolutions du parcours de souscription et de paiement des clients finaux, en magasin comme en ligne. Plus de 10 000 clients « marchands » (Retail, BtoB, Loisirs, Grande Distribution) nous confient plus de 4 milliards d’euros de paiements à sécuriser chaque année. Notre ambition est claire : rendre le paiement en ligne, simple, accessible et sécurisé. Nous gérons l’ensemble des aspects technologiques et réglementaires pour accepter les paiements en ligne, que ce soit par carte bancaire, par chèque ou par compte bancaire et permettre à nos clients de se concentrer sur la croissance de leur entreprise. Pour en savoir plus : www.sspayment.com Et suivez Score & Secure Payment sur Twitter : @ScoreSecurePayment et LinkedIn.

À propos de CEGEDIM : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de

logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). Pour en savoir plus : www.cegedim.fr Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

À propos de GIMAR & CO : Gimar & Co (anciennement Gimar & Cie) exerce, depuis sa création en 1999, une activité de conseil financier indépendant en fusions & acquisitions. A vocation multisectorielle, elle a notamment développé une expertise et réalisé des opérations de fusions & acquisitions dans les secteurs des banques et services financiers, assurances, télécoms, énergie et infrastructures, ingénierie et services parapétroliers et immobilier. Avec l’arrivée de l’équipe d’AEC Fintech, Gimar & Co renforce sa boutique M&A dans l’accompagnement des institutions financières, Fintech et Assurtech sur leurs opérations en capital.

À propos de PIA : PIA (anciennement Partners International Advisers), créée en 1992 par Albert Kfouri, exerce une activité de conseil dans les opérations de haut de bilan auprès des groupes internationaux dans le cadre de leurs partenariats stratégiques en France, en Europe et au Moyen Orient, en y apportant ses expertises dans les domaines du financement, de l’analyses des risques et des négociations complexes.

