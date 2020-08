Cegedim : Le Centre Médical Europe, plus grand centre de santé français, fait évoluer son système d'information avec la solution MLM de Cegedim Logiciels Médicaux

A propos de Cegedim Logiciels Médicaux :



Editeur de logiciels médicaux et société de services, CLM est parmi les leaders de l'informatisation des médecins en France. A l’écoute des professionnels de santé, ses équipes développent et déploient des solutions qui répondent aux besoins de la pratique quotidienne et accompagnent la transition numérique et les mutations organisationnelles, notamment le fort développement de l’exercice pluriprofessionnel coordonné.

Les niveaux de certification des solutions assurent une totale éligibilité aux subventions financières prévues dans le Convention Médicale (Forfait Structure, ACI) et CLM est partenaire des jeunes médecins avec des offres spécifiquement conçues pour une première installation.

CLM met également l’accent sur le service et l’accompagnement pour une expérience utilisateur de qualité. CLM, ce sont 250 personnes, dont plus de 100 en régions qui chaque jour assurent au professionnel de santé un suivi de proximité.



Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com