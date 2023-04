Cegedim-MEDIA et FUTURAMEDIA, fusionnent sous le nom de C-MEDIA pour optimiser leurs solutions et leurs offres

Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), leader de la communication en pharmacie et parapharmacie d’enseigne et FUTURAMEDIA, entreprise spécialisée dans l’affichage dynamique en pharmacie, annoncent leur fusion à compter du 1er avril 2023. Toutes deux filiales du Groupe Cegedim, les entités se réunissent sous le nom de C-MEDIA dans un objectif de synergies et de croissance. Basées à la même adresse à Boulogne-Billancourt, les deux entités de Cegedim ont déjà réuni les équipes pour travailler sur la convergence des activités et des offres.



Cette fusion va permettre de rassembler les compétences et le savoir-faire des deux équipes déjà habituées à échanger sur des projets communs, et ouvre ainsi le champ des possibles, avec une expertise à 360° aussi bien dans le merchandising que dans le digital.

La nouvelle entité va renforcer son catalogue de produits et de services :

Pour les officines : accompagnement des pharmaciens avec des solutions phygitales et sur-mesure ainsi qu’un outil de prise en main unique afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs de communication sur le point de vente.

: accompagnement des pharmaciens avec des solutions phygitales et sur-mesure ainsi qu’un outil de prise en main unique afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs de communication sur le point de vente. Pour les laboratoires : accompagnement pour les activations en officines, adapté à la stratégie des laboratoires et un suivi détaillé avant, pendant et après la campagne.

A partir du 1er avril, C-MEDIA comptera à son actif 3 000 pharmacies équipées de ses solutions digitales avec 10 000 écrans. Les perspectives sont d’accélérer les déploiements et de se centrer sur les solutions de communication digitale innovantes. Les synergies possibles grâce à la fusion vont permettre de faire émerger de nouvelles offres adaptées à tous les profils de pharmacies pour atteindre ces objectifs.

La nouvelle structure compte près de 230 personnes sur toute la France. Cette présence étendue sur le territoire permet d’assurer la couverture grandissante de C-MEDIA.

« La fusion de Cegedim-MEDIA et FUTURAMEDIA résulte d’une réflexion axée sur la volonté d’offrir à nos clients, laboratoires et pharmaciens, une offre performante, personnalisée et rentable répondant à tous leurs besoins de communication. Résolument phygitale, agile et innovante, notre nouvelle organisation sera consolidée afin d’accentuer notre leadership sur le media point de vente et d’inventer les solutions de demain », souligne Alexis GUFFROY, Directeur de C-MEDIA. »

A propos de C-MEDIA :



Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), leader de la communication en pharmacie et parapharmacie d’enseigne propose des solutions 360° pour faire la différence tout au long du parcours shopper. C-MEDIA propose une démarche éprouvée de média point de vente, qui s’appuie sur un studio de création intégré et un site de production de plus de 4 500 m2. Grâce à un réseau de plus de 130 promoteurs salariés, C-MEDIA réalise ses missions dans les points de vente sur l’ensemble du territoire en moins de 3 semaines en moyenne.



Pour en savoir plus : www.cegedim-media.fr A propos de Cegedim :



Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 555 millions d’euros en 2022.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





