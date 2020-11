Cegedim :   Maiia annonce le lancement de Maiia Gestion, sa nouvelle solution qui réinvente la gestion du cabinet des kinésithérapeutes

Boulogne-Billancourt, le 26 novembre 2020



Solution 100% web conçue par et pour les kinés, Maiia Gestion a vocation à faciliter leur vie : dossiers patients, comptabilité et facturation, la solution gère toutes les tâches administratives de leur cabinet grâce à un seul outil.

Parfaitement intégrée à la Suite Maiia, l’assistance digitale de 100 000 professionnels de santé et de leurs patients en France, Maiia Gestion est née de groupes de travail organisés pendant plus de 2 ans par Maiia et RM Ingénierie (expert Cegedim des professions paramédicales) avec plus de 160 kinés français d’horizons et modes d’exercices différents.

Maiia gestion, une interface intuitive pour une nouvelle expérience utilisateur

Nativement conçue pour faciliter le quotidien du cabinet, Maiia Gestion a vocation à optimiser la vie du kinésithérapeute pour lui faire gagner du temps et fluidifier la relation patient à travers notamment :

Une vue intuitive et synthétique du planning de sa journée et la liste de ses rendez-vous (pris directement en ligne par le patient ou non) ;

L’accès direct depuis l’agenda Maiia aux dossiers médicaux de ses patients ;

Une vue 360° du patient qui regroupe toutes les informations nécessaires (dossier administratif, dossier médical, traitements en cours, facturation, encaissements) pour un meilleur suivi ;

Un bilan généré en un clic, soit 30 minutes gagnées pour chaque bilan ;

Une vue 360° de l’activité qui en facilite son pilotage;

La synchronisation automatique des dossiers patients avec l’agenda, évitant toute double saisie ;

Un accès facilité depuis n’importe quel support (PC, téléphone, tablette) ;

Un hébergement des données de santé en France (HDS) pour une sécurité maximale.

« Nous sommes très heureux de proposer Maiia Gestion aux kinésithérapeutes en cette fin d’année, fruit d’une collaboration très rapprochée entre les kinés et notre équipes R&D. La même démarche de développement d’une solution d’assistance digitale au plus près des attentes des professionnels de santé est par ailleurs déjà engagée avec des médecins et autres professions médicales, pour créer un écosystème adapté à chaque spécialité », précise Laurent Savelli, Directeur produit Maiia Gestion chez Cegedim.

La suite Maiia, une assistance digitale globale 100% web, disponible partout

Synchronisée à Maiia Agenda, qui équipe déjà 100 000 professionnels de santé pour la gestion de RDV et Maiia Téléconsultation, qui a permis près de 2 000 000 de consultations à distance en 2020, Maiia Gestion est la dernière-née des solutions de la Suite Maiia, l’assistance digitale santé la plus complète et évolutive du marché.

Les professionnels de santé doivent aujourd’hui relever d’importants défis de prise en charge des patients, dans un contexte démographique et géographique qui pose de vrais enjeux de santé publique : le vieillissement de la population, les patients complexes, le développement des maladies chroniques, ou ponctuellement les épisodes de crise sanitaire comme celle que nous traversons actuellement imposent des réponses adaptées permettant d’assurer l’accès et la continuité des soins pour tous.

La Suite Maiia est conçue pour accompagner les professionnels de santé dans cet environnement et la transformation de leur organisation pluri-professionnelle : agenda et prise de rendez-vous en ligne, proposition d’accès à des soins non programmés, gestion de dossiers patients, proposition de téléconsultation en cas de problème de mobilité ou en période de confinement, partage de documents et adressage de patients facilité pour une meilleure coordination et un parcours de soins optimisé.

Un accès à la carte, sans engagement, offre toute la souplesse nécessaire à ces évolutions de la pratique et notamment le développement de l’activité pluri-professionnelle.

« A l’heure du regroupement pluri-professionnel sur les territoires, en maisons et centres de santé ou encore en communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), la suite de solutions Maiia a vocation à accompagner les professionnels de santé avec des outils de communication, de coordination et de gestion qui leur simplifient la vie et contribuent à une meilleure qualité de prise en charge des patients et à l’optimisation du parcours de soins coordonnés », souligne Jean-Baptiste Gamblin, Vice-Président de Cegedim Healthcare Software.

Maiia Gestion a d’ores et déjà reçu un accueil favorable de la part des kinés, avec plus de 4 000 inscrits au webinaire organisé pour annoncer son lancement. Retrouvez la vidéo ici : https://youtu.be/gdf6NQy3UQU

À propos de Maiia

Maiia, évolution de Docavenue, est la filiale du Groupe Cegedim dédiée à la téléconsultation et aux services facilitant la mise en relation médecin-patient : prise de rendez-vous en ligne, télésecrétariat notamment avec l’acquisition de RDVmédicaux en 2019 et désormais solution de gestion de cabinet. Elle s’appuie sur l’expertise pionnière de Cegedim en matière de digitalisation du cabinet médical. Inscrite dans le parcours de soins coordonnés, son offre de téléconsultation intègre toutes les étapes d’une téléconsultation simple à mettre en œuvre et sûre.

Pour en savoir plus : https://suite.maiia.com

Pour suivre Maiia sur les réseaux sociaux : Twitter @MaiiabyCegedim, LinkedIn et Facebook.

À propos de Cegedim

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Pour suivre Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.



Aude Balleydier

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr



Matthieu Becamel

Maiia

Directeur Communication

et Marketing

Tél : +33 (0)1 49 09 34 39

matthieu.becamel@cegedim.com

Sophie Faroux

Agence Becomingwithsupr !

Consultante en Relations Médias

Tél. : +33 (0)6 52 21 17 30

sophie.faroux@becoming-group.com





















Pièce jointe