Cegedim : Maiia sélectionnée par le Service d'Accès aux Soins (SAS) En savoir plus

COMMUNIQUE DE PRESSE

À propos de Maiia

Maiia, suite de solutions du Groupe Cegedim dédiée aux professionnels de santé et aux patients : prise de rendez-vous en ligne, télésecrétariat et solution de gestion de cabinet.

La vocation de Maiia et de Cegedim Santé est d'aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs patients, de contribuer à améliorer l'accès à la santé pour tous et de fluidifier le parcours de soins. Maiia a été pensée pour répondre aux besoins de tous les acteurs de la santé en France : médecins, paramédicaux, pharmaciens, hospitaliers ou acteurs du médico-social.

A propos de Cegedim Santé

Cegedim Santé regroupe l'ensemble des activités du Groupe Cegedim dédiées à l'accompagnement des professionnels de santé et de leurs patients en France. La mutualisation des technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent l'ensemble des besoins des professionnels de santé quels que soient leurs modes d'exercice. Cegedim Santé s'appuie sur une organisation solide et 1 300 collaborateurs, des ressources d'hébergement françaises dédiées à la santé agréées HDS, et des agences et centres de compétence en régions pour un accompagnement de proximité de plus de 100 000 professionnels de santé.

À propos de Cegedim

Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de

l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros en

2019.Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

