Cegedim : Outsourcing annonce son partenariat avec Lakeside Software et complète son offre avec la solution SysTrack Workspace Analytics

Vélizy, le 10 Novembre 2020

Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l’infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO), annonce son partenariat avec Lakeside Software, leader dans la surveillance de l’expérience numérique. En intégrant la solution SysTrack Workspace Analitycs à son offre, Cegedim Outsourcing, propose désormais à ses clients une solution complète leur permettant de gérer de manière proactive l’ensemble de leur parc informatique et d’augmenter la productivité de l’utilisateur final.

Cegedim Outsourcing souhaitait compléter son offre actuelle avec une solution qui faciliterait les projets de transformation digitale de ses clients (PME et Grands Comptes). L’objectif était donc de leur fournir un outil efficace, capable de monitorer l’intégralité de leur système d’information et de connaître en temps réel les performances et les services rendus aux utilisateurs.

Cegedim Outsourcing s’est ainsi naturellement orienté vers la solution SysTrack qui répond en tout point aux besoins très spécifiques des responsables informatiques pour gérer de manière efficace des systèmes informatiques souvent complexes. Elle leur permet en effet de surmonter leurs problèmes de sécurité et de gestion, d’élargir l’éventail d’applications (SaaS, Windows, mobile, etc..) intégrées à l’espace de travail, de partager de manière sécurisée les fichiers et données sur n’importe quel appareil, et d’offrir une expérience fluide au travers d’une solution unique.

Avec SysTrack, Cegedim Outsourcing complète efficacement son offre

Cegedim Outsourcing a choisi avec SysTrack une des solutions les plus performante du marché. Cette solution se démarque à la fois par la richesse des données collectées et leur pertinence mais aussi par sa capacité à être déployée sur tous types d’infrastructures, physique, virtuelle ou cloud, afin de fournir une vision détaillée de l’environnement utilisateur.

Grâce à elle, les clients de Cegedim Outsourcing peuvent ainsi profiter de nombreux services et spécificités, tels que :

Une gestion proactive du SI : un ensemble des fonctionnalités propose des recommandations priorisées pour guider les équipes IT dans l’amélioration de l’expérience à l’échelle de toute l’organisation. L’ensemble est fédéré au sein d’une console de pilotage et d’analyse de l’expérience digitale des utilisateurs, qui permet de se concentrer sur la façon dont l’informatique est utilisée ;



un ensemble des fonctionnalités propose des recommandations priorisées pour guider les équipes IT dans l’amélioration de l’expérience à l’échelle de toute l’organisation. L’ensemble est fédéré au sein d’une console de pilotage et d’analyse de l’expérience digitale des utilisateurs, qui permet de se concentrer sur la façon dont l’informatique est utilisée ; Une réduction des coûts informatiques & une optimisation des investissements matériels et logiciels : la solution s’intègre de manière transparente avec les sources de données externes permettant de bénéficier d’une véritable interface unique de reporting et de gestion. Elle évite ainsi l’ajout d’autres outils de gestion. Grâce à l’intégration des données avec les outils existants et en fournissant des API ouvertes, SysTrack consolide et corrèle les données, ce qui permet de rentabiliser les investissements existants ;



la solution s’intègre de manière transparente avec les sources de données externes permettant de bénéficier d’une véritable interface unique de reporting et de gestion. Elle évite ainsi l’ajout d’autres outils de gestion. Grâce à l’intégration des données avec les outils existants et en fournissant des API ouvertes, SysTrack consolide et corrèle les données, ce qui permet de rentabiliser les investissements existants ; Une sécurité accrue : grâce aux outils d’analyse approfondie et de troubleshooting, le service informatique peut être rapidement alerté en cas de conditions défavorables et résoudre facilement les problèmes. Ils peuvent également automatiser les étapes critiques de remédiant en exécutant automatiquement différentes actions (script, reboot…) ;



grâce aux outils d’analyse approfondie et de troubleshooting, le service informatique peut être rapidement alerté en cas de conditions défavorables et résoudre facilement les problèmes. Ils peuvent également automatiser les étapes critiques de remédiant en exécutant automatiquement différentes actions (script, reboot…) ; Une amélioration de la conformité et de l’audit : à travers la réalisation de tâches complexes telles que l’audit utilisateur, la mesure de performance, l’analyse des temps de réponse et de l’expérience utilisateur, l’analyse des ressources applicatives… ;



à travers la réalisation de tâches complexes telles que l’audit utilisateur, la mesure de performance, l’analyse des temps de réponse et de l’expérience utilisateur, l’analyse des ressources applicatives… ; Une intégration complète des données tierces ;



Une interface intuitive et flexible : SysTrack fournit de nombreuses données d’environnement système grâce à une interface intuitive et des options avancées d’intégration de données.

Fabien Fudalej, DG de Cegedim Outsourcing explique : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Lakeside Software, qui vient enrichir notre offre de services aux côtés de nos partenaires historiques et qui s’intègre parfaitement dans le monde Citrix et Microsoft. Il était très important pour nous de pouvoir proposer à nos clients une solution complète et unique d’analyse de l’espace de travail digital. Nous sommes convaincus que les capacités étendues d’analyse et de reporting de SysTrack seront de véritables atouts pour nos clients ».



Jerome Couty, Responsable commerciale de Lakeside Software Europe du Sud ajoute : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Cegedim Outsourcing qui ajoute notre solution SysTrack à son offre de services. Nous continuerons auprès de nos clients et prospects communs à enrichir les services de leur espace de travail et offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. Nous sommes impatients de construire ce partenariat stratégique axé sur l'amélioration de la productivité utilisateurs et de l'efficacité des services digitaux ».





A propos de Cegedim Outsourcing :

Cegedim Outsourcing est spécialisée dans les métiers de l’infrastructure IT ainsi qu’en Business Process Outsourcing (BPO). Au sein de son pôle IT, Cegedim Outsourcing délivre aux entreprises de toute taille des services hautement sécurisés (Processus métier et SI), d’intégration, d’infogérance, des prestations en assistance technique et des solutions innovantes avec des partenaires de renom. A travers son pôle BPO-Relation Clients et son expertise reconnue sur les secteurs à données sensibles, Cegedim Outsourcing propose des services de relation client externalisée, de dématérialisation et de gestion de back office.

Pour en savoir plus : www.cegedim-outsourcing.fr

Et suivez Cegedim Outsourcing sur Twitter : @Cegedim_CO et LinkedIn.

À propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

