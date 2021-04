Cegedim : Publication du Document d'Enregistrement Universel 2020

A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance.

Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de dix pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.



Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



