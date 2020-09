Cegedim : e-business choisi par Groupe ADF pour la dématérialisation de ses factures fournisseurs

100 000 factures seront dématérialisées chaque année en France et à l’étranger grâce à la solution SY by Cegedim

Boulogne-Billancourt, le 3 septembre 2020 – Acteur majeur de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, Cegedim e-business annonce la signature d’un nouveau contrat avec Groupe ADF, acteur référent dans les services en ingénierie et maintenance dans les secteurs de l’Aéronautique, Spatial & Défense, Énergie et Oil & Gas. Engagé dans une démarche de modernisation et d’optimisation de ses processus support, Groupe ADF souhaite harmoniser, centraliser et digitaliser le processus de traitement de ses factures fournisseurs. Au total, 100 000 factures par an seront traitées par la solution SY by Cegedim.

Présent dans 12 pays (France, Belgique, Espagne, Allemagne, UK, Canada, Israël, Japon, Maroc, Tunisie, Gabon et Congo), Groupe ADF avait besoin de s’appuyer sur un expert comme Cegedim e-business capable de couvrir l’ensemble de ses besoins fonctionnels dans un contexte international. Avec son portail fournisseurs multiservices et collaboratif, Cegedim e-business répond au besoin de rationalisation et d’automatisation du traitement des factures en France et à l’international.

L’implémentation de la solution SY by Cegedim est prévue d’ici la fin d’année et comprendra :

la mise à disposition du portail SY pour tous les fournisseurs permettant de transmettre leurs factures sous tous types de format, et de communiquer avec Groupe ADF grâce à la messagerie collaborative

l’automatisation du rapprochement entres les factures et les commandes réceptionnées

la digitalisation des imputations comptables et des circuits d’approbation

la comptabilisation automatisée des factures dans l’outil de gestion du Groupe ADF

la dématérialisation fiscale et l’archivage légal des factures en parfaite conformité avec les réglementations de chaque pays concerné

la mise à disposition des utilisateurs de Groupe ADF d’une interface de suivi des flux fournisseurs avec la possibilité de reporter l’information à différents niveaux de l’organisation (local, direction financière, direction achats, etc.)

Kévin Bonhomme, Ingénieur d’affaires chez Cegedim e-bunissess ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir été choisis par Groupe ADF. Cela démontre encore une fois la capacité de SY by Cegedim à couvrir de bout-en-bout le processus de traitement des factures fournisseurs, y compris le rapprochement trois voies (facture, commande, réception). Ce choix appuie aussi la force de SY by Cegedim à accéder à un réseau qui connecte plus de 2 000 000 d’entreprises. Il convient de noter que le choix de Groupe ADF s’inscrit dans une stratégie qui vise à anticiper l’obligation légale pour toutes les entreprises du secteur BtoB à digitaliser leurs factures à partir de 2023. Nous sommes heureux d’accompagner un acteur aussi important de l’industrie dans sa démarche ».





Jeremy Bonnerot, Cash Manager chez Groupe ADF ajoute : « Nous avons eu en face de nous des interlocuteurs qui ont su comprendre nos besoins et nos contraintes. Et grâce à la couverture fonctionnelle de bout-en-bout de son offre de service SY by Cegedim, et à son puissant réseau, Cegedim e-business s’est imposé comme le meilleur choix pour passer à la facturation fournisseurs dématérialisée. Sa capacité à nous accompagner dans notre projet de transformation digitale dans les pays dans lesquels nous sommes implantés, appuie notre confiance dans cette collaboration ».

A propos de Groupe ADF :



Groupe ADF, 3 500 salariés dans 12 pays sur 4 continents, est l’un des acteurs majeurs des services en ingénierie et maintenance pour l’industrie autour de trois activités : l’ingénierie & l’expertise, la fourniture d’équipements de production et d’essais, les services en production et maintenance. ADF intervient dans les secteurs de l’Énergie, de l’Aéronautique, du Pétrole et de la Chimie. Groupe ADF a acquis Latécoère Services en décembre 2016 (devenu LATĒSYS en 2018). Après une année 2018 record, Groupe ADF a réalisé un CA de 425 M€ pour l’exercice 2019.



A propos de Cegedim e-business :



Cegedim e-business est un des leaders de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, avec plus de 900 millions de flux traités par an et 2 000 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre de service SY by Cegedim elle accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leur transformation digitale en s’appuyant sur un ensemble de services unique d’e-procurement, d’e-invoicing, d’e-archiving et d’e-signature.



Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de documents, du contrat au paiement, permettant ainsi une fluidification des relations client-fournisseur, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com



Et suivez Cegedim e-business sur Twitter : @SybyCegedim, LinkedIn et Youtube



A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 503,7 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook





