Cegedim e-business complète son offre Hospitalis grâce à l'acquisition de Sedia

A propos d’Hospitalis :



Lancée en 2002, Hospitalis est une plateforme d’échanges proposée par Cegedim e-business, qui permet aux établissements de santé de gérer les flux d’approvisionnement et les factures de façon dématérialisée avec leurs fournisseurs. Utilisée par 1 650 établissements de santé publics et privés et 200 laboratoires pharmaceutiques en France, Hospitalis est conforme à la nouvelle directive européenne 2011/62/UE et permet le contrôle et la désactivation des identifiants uniques de chaque boîte de médicaments pour lutter contre la falsification des médicaments.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr/bpm/cycle-contract-to-pay/purchase-to-pay/hospitalis











A propos de Cegedim e-business :



Cegedim e-business est un des leaders de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, avec plus de 900 millions de flux traités par an et 2 000 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre de service SY by Cegedim elle accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leur transformation digitale en s’appuyant sur un ensemble de services unique d’e-procurement, d’e-invoicing, d’e-archiving et d’e-signature.



Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de documents, du contrat au paiement, permettant ainsi une fluidification des relations client-fournisseur, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com



