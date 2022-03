COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim et le Groupe Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP entrent en négociation exclusive en vue d’une participation au capital de Cegedim Santé

Boulogne-Billancourt, France, le 1er mars 2022 après bourse

Le Groupe Cegedim et les groupes de protection sociale Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP sont entrés en négociation exclusive en vue d’une prise de participation au capital de Cegedim Santé, la filiale du Groupe Cegedim spécialisée dans les solutions digitales destinées aux professionnels de santé et aux patients. Dans le contexte de cette opération, Cegedim Santé ferait concomitamment l’acquisition auprès du Groupe VYV de MesDocteurs, sa filiale spécialisée dans les solutions de télésanté.

Cegedim Santé est présent sur l’ensemble de la chaine de valeur notamment à travers la suite Maiia : prise de rendez-vous, logiciel de cabinet, téléconsultation, base de données médicaments, logiciels de prescription, facturation, communication entre professionnels de santé et avec les patients, etc.

Cegedim Santé partage avec Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP les mêmes objectifs : améliorer l’accès aux soins des patients et fluidifier leurs parcours de soins. Les trois acteurs de protection sociale souhaitent ainsi accompagner Cegedim Santé dans l’accélération du développement de logiciels et de services destinés aux professionnels de santé et à leurs patients. En affirmant leur intérêt à entrer au capital de Cegedim Santé, les trois groupes reconnaissent la capacité d’innovation de Cegedim Santé, la qualité des équipes et de ses produits. Cette opération, en ce compris le projet de rapprochement de Cegedim Santé et MesDocteurs, s’inscrit dans la transformation numérique de la Santé, engagée par le gouvernement et à laquelle les trois groupes de protection sociale contribuent.

A l’issue des négociations, la réalisation de cette opération serait concrétisée par la signature d’un protocole d’investissement et d’un partenariat stratégique et industriel entre les groupes Cegedim, Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP. La réalisation définitive de l’opération interviendra après obtention de l’avis des instances représentatives du personnel (IRP).

« Nous sommes très heureux de l’intérêt manifesté par ces acteurs de santé de premier plan que sont Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP. En s’engageant à nos côtés, ces organisations qui représentent 25 millions de personnes protégées en France, consolident la position de Cegedim Santé, déjà reconnu comme l’acteur français numéro un de l’informatique médicale libérale par ses 100.000 professionnels de santé utilisateurs. Cegedim Santé affirme ainsi sa volonté d’innovation et de développement dans les solutions des professionnels de santé et des patients en France » déclare Jean-Claude Labrune, président directeur général de Cegedim.

« Cette opération, qui s’inscrit dans la continuité des investissements dans le digital engagés par Malakoff Humanis depuis plusieurs années, illustre notre volonté d’investir dans la technologie pour apporter toujours plus de valeur à nos assurés en enrichissant notre offre de services de prévention et de coordination des parcours de santé. La technologie est un accélérateur de la transformation de notre système de santé et cette prise de participation s’inscrit dans le mouvement engagé par le gouvernement, notamment à travers la création de Mon espace Santé » déclare Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Humanis.

« Déjà présent dans le domaine de la e-santé, le Groupe VYV ambitionne aujourd’hui d’aller plus loin. Cette entrée au capital de Cegedim Santé est une formidable opportunité pour le groupe d'accélérer afin de proposer des services d’aide aux parcours de soin et de prévention » déclare Delphine Maisonneuve, directrice générale du Groupe VYV.

« Cette prise de participation s'inscrit dans la démarche permanente du Groupe PRO BTP de faciliter l'accès au parcours de soins des assurés et de développer de nouveaux services en partenariat avec les professionnels de santé. Au travers des investissements dans la technologie le Groupe PRO BTP porte son souhait de fluidifier les parcours et d'améliorer le vécu de ses assurés dans le domaine médical. L'un des enjeux est de rendre l'accès à la prévention plus simple et plus efficace grâce au numérique, rejoignant ainsi les dispositifs de l'espace numérique de santé », déclare Hervé Naerhuysen, directeur général du groupe PRO BTP.

Cette opération prendrait la forme d’une augmentation de capital réservée de 65 millions d’euros, valorisant Cegedim Santé post opération à 360,9 millions d’euros. Cegedim continuerait à consolider Cegedim Santé par intégration globale.

Dans cette opération, le Groupe Cegedim est conseillé par la banque d’affaires Ohana & Co. et le cabinet d’avocats Goodwin.

Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP sont conseillés par Rothschild & Co, PwC Corporate Finance, PwC Transactions Services, et le cabinet Darrois Villey Maillot Brochier.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

À propos de Cegedim Santé :

Filiale de Cegedim dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé représente l’ensemble des solutions en santé interopérables de Cegedim, utilisées par 100 000 professionnels de santé qui nous font confiance et portées par des équipes de 1300 collaborateurs engagés, présents dans toute la France. Sa vocation est d’aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, ainsi que d’améliorer l’accès et les parcours de soins. Cegedim Santé rassemble les 3 filiales historiques du Groupe : CLM, RM Ingénierie et Maiia. La mutualisation de leurs technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la totalité des besoins de tous les professionnels de santé et des patients en France.

www.cegedim-sante.com / @CegedimSanté

Le Groupe VYV, Entrepreneur du mieux-vivre :

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses trois métiers (Assurance, Soins et accompagnement, Logement), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : près de 11 millions de personnes protégées, 69 000 entreprises clientes en santé et en prévoyance, plus de 26 000 collectivités territoriales et 11 ministères et établissements publics à caractère administratif. En 2020, le chiffre d’affaires sur le périmètre combiné du groupe est de 9,7 milliards d’euros (hors CA du pilier logement). L’activité assurance représente 7,7 milliards d’euros dont 5,6 milliards d’euros de cotisations santé et 1,4 milliard d’euros de cotisations prévoyance.

http://www.groupe-vyv.fr/

À propos de Malakoff Humanis :

Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes Malakoff Médéric et Humanis. Avec près de 7 Mds d’€ de fonds propres, plus de 400 000 entreprises clientes et 10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché de l’assurance collective.

Dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le Groupe verse 38,3 Mds€ d’allocations à 6 millions d’allocataires, et collecte les cotisations auprès de 600 000 entreprises et 6 millions de cotisants.

Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et consacre chaque année plus de 160M d’€ à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.

www.malakoffhumanis.com

@MalakoffHumanis

À propos de PRO BTP :

Santé, prévoyance, assurance, épargne, retraite, vacances, PRO BTP est le 1er groupe professionnel de protection sociale au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP.

Créé pour gérer la protection sociale complémentaire du BTP, le Groupe PRO BTP est administré par les représentants des employeurs et des salariés de la profession. Aujourd’hui, c’est le 8e assureur français en santé et prévoyance, avec 5 240 collaborateurs et près de 3 millions de personnes couvertes en santé.

PRO BTP est une société de personnes et non de capitaux, sans actionnaires à rémunérer. Les excédents bénéficient à ses adhérents sous forme notamment, d'amélioration de garanties et de dispositifs de solidarité.

Acteur engagé et responsable, le Groupe finance une politique sociale d’envergure, investit dans la transition énergétique et l’innovation technologique au travers de projets liés à la prévention, la santé, la construction, l’assurance.

L’ambition du Groupe est de protéger et servir la famille du BTP et de la construction en anticipant ses besoins de demain.

Suivez l’actualité de PRO BTP sur www.probtp.com

À propos de MesDocteurs :

Créé en 2015, MesDocteurs, filiale du Groupe VYV, est un acteur majeur de la télésanté en France engagé dans l’amélioration de notre système de santé et l’accès aux soins pour tous. Ses solutions innovantes et sécurisées sont centrées sur les usages de la prise de rendez-vous en ligne, de la téléconsultation, du télésoin, du conseil médical à distance et de l’expertise médicale. Sa vision globale du parcours de santé l’amène à collaborer avec tous les acteurs de notre système de santé (patients, établissements et professionnels de santé, complémentaires santé, industrie pharmaceutique, territoires...). Sa mission ? Donner à chacun les moyens de jouer pleinement son rôle et de collaborer au service de la santé de tous. Comment ? En accompagnant tous les acteurs dans l’implémentation de solutions qui facilitent les parcours de santé et les pratiques médicales.

Plus d’informations sur MesDocteurs.com et @mesdocteurs

CONTACTS :

Cegedim : Aude Balleydier – Responsable Communication et relations Média - 01 49 09 68 81 - aude.balleydier@cegedim.fr

Jan Eryk Umiastowski - Directeur des Investissements et Responsable Relations Investisseurs - 01 49 09 33 36 - janeryk.umiastowski@cegedim.com

Céline PARDO - 06 52 08 13 66 - cegedim@becoming-group.com

Cegedim Santé : Matthieu Becamel – 07 63 85 75 01 - matthieu.BECAMEL@cegedim.com-

Malakoff Humanis : Stéphane Dupont – 06 08 90 22 47 – stephane.dupont@malakoffhumanis.com / Elisabeth Alfandari - 07 60 09 25 30 - elisabeth.alfandari@malakofhumanis.com

Groupe VYV : Isabelle Poret - 06 37 97 20 17 - isabelle.poret@groupe-vyv.fr / Audrey Danten - 06 37 74 04 36 - audrey.danten@groupe-vyv.fr

PRO BTP : Christophe Renaudineau – c.renaudineau@probtp.com

