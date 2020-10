Cegedim et le fabricant Bleu Jour créent le Twiin : Un ordinateur innovant spécifiquement conçu en France pour les professionnels de santé !

Un nouveau concept associant compacité, design, personnalisation, et lecteur de cartes santé intégré au PC



Cegedim , entreprise innovante de technologies et de services, leader français de l’informatisation des professionnels de santé, et Bleu jour, fabricant français d’ordinateurs, annoncent la mise sur le marché du Twiin, le premier ordinateur avec lecteur de cartes santé intégré, spécifiquement conçu au plus près des besoins des professionnels de santé. Fruit de l’association entre l’expertise e-santé de Cegedim et la R&D de Bleu Jour, le Twiin a pour vocation d’équiper tout type de praticien souhaitant conjuguer performances et design sur son poste de travail.

Le Twiin, bien plus qu’un ordinateur !

Inspiré du mini PC à succès KUBB, le Twiin coche toutes les cases de la modernité et de la séduction :

- Innovant : toute la performance d’un PC puissant associée à l’exigence e-santé avec son lecteur de cartes intégré permettant l’authentification du professionnel de santé (carte CPS) et la lecture de la carte Vitale du patient.

- Ultra-design : personnalisable avec sa large gamme de matériaux et de couleurs,

- Peu encombrant : un cube de seulement 12 cm x 12 cm,

- Très performant : doté des dernières générations de processeurs, le Twiin apporte une puissance de calcul qui permet de tirer le maximum des applications professionnelles,

Les utilisateurs y verront également le bénéfice majeur du tout-en-un qui réduit les risques de déconnexions, notamment dans la facturation SESAM-Vitale au cœur de leur pratique.

Les caractéristiques techniques du Twiin sont parfaitement compatibles avec l’installation et l’utilisation des logiciels de Cegedim destinés aux kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, podologues, médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens, ….

« La création du Twiin s’inscrit dans notre démarche permanente d’innovation en e-santé au service des professionnels de santé. En tant que leader français de l’informatique santé, nous sommes très fiers de contribuer à la modernisation des outils des praticiens français, aux côtés de notre partenaire occitan Bleu Jour », souligne Stefan Janssens, Président de Cegedim Healthcare Software.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Cegedim et de pouvoir démontrer notre flexibilité et capacité à concevoir en peu de temps des produits adaptés aux besoins spécifiques de professionnels et corps de métier différents. Cette collaboration avec Cegedim valorise notre savoir-faire et positionnement unique sur le marché », déclare Jean-Christophe Agobert, Président de Bleu Jour.

L’ordinateur Twiin est déjà disponible pour les kinésithérapeutes et prochainement pour tous les professionnels de santé.

Pour plus d’informations sur le Twiin, rendez-vous sur : https://bit.ly/3jQsE4h

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance.

Avec ses filiales Maiia (téléconsultation, agenda et prise de RDV), Cegedim Logiciels Médicaux (logiciels MLM, Crossway et Médiclick), RMI Ingénierie (solutions pour paramédicaux : KINE +4000, ORTHO +4000, Simply Vitale, etc.), Smart Rx (logiciels Smart Rx pour les officines et groupements) et RESIP (base de données sur les médicaments et produits de santé BCB), Cegedim est un des leaders français de l’informatisation des professionnels de santé. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

A propos de BLEU JOUR :

Fondée en 2002 par 4 associés dont Jean-Christophe Agobert, l’entreprise Toulousaine BLEU JOUR est un fabricant d’ordinateurs (PC, Mini PC, stations de travail, PC embarqué…) et d’accessoires périphériques originaux reposant sur cinq piliers fondateurs : Qualité, Esthétisme, Innovation, Praticité et Exclusivité.

Dans un univers en constante évolution, BLEU JOUR conçoit des produits où l’esthétique est alliée à des solutions technologiques novatrices. L’entreprise a notamment pris son envol en 2014 avec le lancement de Kubb, un ordinateur design et personnalisable se présentant sous la forme d’un cube de 12 cm. Les coques du Kubb ont été imaginées en interne et sont fabriquées à la main, pièce par pièce.

Côté technologie et composants, BLEU JOUR se fournit auprès des grands fournisseurs, dont Intel®, partenaire principal de la marque pour les cartes mères. L’assemblage des produits est réalisé, en France, grâce à un partenariat avec un ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail). Ayant été primé à plusieurs reprises au Computex et en France pour le design de ses créations, l’entreprise BLEU JOUR est aujourd’hui un acteur reconnu et en plein développement en France comme à l’international.

