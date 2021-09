Données financières EUR USD CA 2021 518 M 610 M - Résultat net 2021 20,7 M 24,3 M - Dette nette 2021 227 M 267 M - PER 2021 19,1x Rendement 2021 0,63% Capitalisation 390 M 459 M - VE / CA 2021 1,19x VE / CA 2022 1,10x Nbr Employés 5 171 Flottant 44,9% Graphique CEGEDIM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CEGEDIM Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 28,30 € Objectif de cours Moyen 31,38 € Ecart / Objectif Moyen 10,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jean-Claude Labrune Chairman & Chief Executive Officer Sandrine Debroise Chief Financial Officer & Director Philippe Hamon Head-Research & Development Jan-Eryk Umiastowski Chief Investment & Investor Relations Officer Jean-Pierre Cassan Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CEGEDIM 10.98% 461 ORACLE CORPORATION 33.54% 240 220 SAP SE 13.52% 169 674 INTUIT INC. 49.60% 156 239 SERVICENOW, INC. 18.48% 129 214 DOCUSIGN, INC. 23.10% 53 832