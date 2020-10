Cegedim : lancement d'une solution pour experts-comptables

06/10/2020 | 10:14

Cegedim SRH annonce s'associer à Rue de La Paye sur le marché de l'expertise comptable pour lancer TEAMS Experts, une 'solution de gestion de paie digitale, sur-mesure et évolutive, totalement dédiée aux experts-comptables'.



Basée sur le logiciel Saas TEAMS RH de Cegedim SRH qui traite déjà plus de huit millions de bulletins par an, TEAMS Experts hérite notamment d'un moteur de calcul de paie et d'une maintenance légale sur plus de 600 conventions collectives mises à jour en temps réel.



La mise en oeuvre de cette solution peut être déployée en deux mois. Une équipe dédiée Cegedim SRH se mobilise pour chaque déploiement et accompagne les cabinets pendant toute la période de transition.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.