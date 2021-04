Cegedim : 2021 - 09 AVRIL Actualité Cegedim poursuit son engagement dans le plan Ma Santé 2022 et réunit sous la marque Cegedim Santé l'ensemble de ses activités destinées aux professionnels de santé En savoir plus

Cegedim Santé apporte une réponse aux évolutions et attentes du marché en proposant une offre capable de couvrir l'ensemble des besoins des professionnels de santé quels que soient leurs modes d'exercice. Nous sommes les seuls en France à avoir cette envergure et ce positionnement.

La marque Cegedim Santé bénéficie de l'expertise du Groupe Cegedim, avec des solutions informatiques dédiées à la santé parmi les plus avancées du marché, ainsi que de l'hébergement sécurisé de cegedim.cloud , certifié HDS (Hébergement des Données de Santé) et ISO 27001, disposant de ressources d'hébergement en France. Cegedim Santé s'appuie sur plus de 100 000 professionnels de santé utilisateurs pour co-construire leurs solutions d'avenir.

Face à l'évolution des pratiques côté soignants et patients, Cegedim fait converger, en France, les marques des produits et services de sa branche santé au sein d'une nouvelle marque, Cegedim Santé , dont l'ambition est d'offrir une expérience en santé inégalable à ses utilisateurs, professionnels de santé et patients.

Cegedim , entreprise innovante de technologies et de services, regroupe aujourd'hui sous Cegedim Santé l'ensemble des marques dédiées aux professionnels de santé et patients en France, avec pour vocation de les aider à se concentrer sur le soin de leurs patients, d'améliorer l'accès à la santé pour tous et de fluidifier le parcours de soins.

Cegedim poursuit son engagement dans le plan Ma Santé 2022 et réunit sous la marque Cegedim Santé l'ensemble de ses activités destinées aux professionnels de santé et aux patients

A propos de Cegedim Santé :

Cegedim Santé couvre l'ensemble des marques du Groupe Cegedim dédiées à l'accompagnement des professionnels de santé et de leurs patients en France : CLM, RMI, Maiia, Smart Rx et RESIP. Cegedim Santé s'appuie sur une organisation solide et 1 300 collaborateurs, des ressources d'hébergement en France dédiées à la santé certifiées HDS et ISO 27001, et des agences et centres de compétence en régions pour un accompagnement de proximité de plus de 100 000 professionnels de santé.

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 500 millions d'euros en 2020.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

