Cegedim : La solution Hospitalis de Cegedim e-business retenue par l'UZ Brussel

COMMUNIQUE DE PRESSE

La solution Hospitalis de Cegedim e-business retenue par l’UZ Brussel

pour la gestion de l’ensemble de ses activités pharmacie

Une solution performante, agile et digitalisée qui lui permet de gérer l’ensemble de ses opérations fournisseurs et d’optimiser le suivi de ses commandes en temps réel

Boulogne-Billancourt, Bruxelles, le 20 mai 2021 – Acteur majeur de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, Cegedim e-business accompagne l’UZ Brussel, l’un des 7 hôpitaux universitaires de Belgique dans sa transformation digitale. L’implémentation de la solution Hospitalis lui permet de faire évoluer son système de gestion pour une meilleure optimisation des relations avec ses fournisseurs. Un potentiel de 45 000 commandes et factures digitalisées par an auprès de plus de 350 fournisseurs.

L’UZ Brussel est l’un des 7 hôpitaux académiques en Belgique et compte plus de 3 800 collaborateurs. Avec 721 lits hospitaliers, l’UZ Brussel comptabilise chaque année plus de 30 000 admissions, presqu’autant en ambulatoire et 360 000 consultations. Il rassemble sur un lieu unique à peu près toutes les spécialités et propose une large gamme de soins cliniques. La quantité importante de commandes, de factures et de stocks de médicaments qu’il gère quotidiennement l’ont amené à devoir repenser entièrement son système de gestion et se tourner vers une société proposant une offre globale de services dédiée Santé, évolutive et pérenne, capable de l’accompagner dans le temps dans tous ses projets numériques.

Après une étude de marché poussée sur les solutions existantes en gestion des centres hospitaliers, il a été confirmé que la solution Hospitalis de Cegedim e-business répondait en tout point aux problématiques quotidiennes de l’UZ Brussel. En effet, Cegedim e-business dispose d’une excellente connaissance de l’écosystème Santé et propose avec Hospitalis, une offre complète intégrant la digitalisation des commandes, leur enrichissement et leur suivi jusqu’à la livraison. Autant d’éléments auxquels le Centre Hospitalier était particulièrement attentif.

L’expertise de Cegedim e-business en sérialisation de médicaments a également été un facteur prépondérant dans le choix effectué par l’UZ Brussel. Les fonctionnalités de traçabilité développées par Cegedim e-business, rendent la solution Hospitalis capable de suivre et de gérer les codes de sérialisation ainsi que, lorsque le marché belge sera prêt, les codes de consolidation. In fine, ces fonctionnalités uniques sur le marché permettent aux établissements de santé de se mettre en conformité avec la directive Européenne de 2011 relative aux médicaments falsifiés. Jusqu’à ce jour, l’UZ Brussel répond au besoin de sérialisation en scannant individuellement les boîtes de médicaments en entrée de pharmacie, ce qui est consommateur de temps et de ressources. Grâce à la solution Hospitalis, l’UZ Brussel pourra demain gérer le processus de désactivation de manière plus automatisée (un gain de temps x11 soit 78h par mois - extrapolation sur la base de 3 200 boîtes réceptionnées par jour) et disposer des statuts temps réel des médicaments, publiés sur la plateforme.

Peter Rooseleers, Directeur du Contrôle de Gestion & Comptabilité de l’UZ Brussel indique : « Le tournant digital que nous prenons aujourd’hui est fondamental pour la bonne continuité de notre activité vis-à-vis de nos équipes et de nos fournisseurs. Nous engager aux côtés d’un partenaire comme Cegedim e-business a été assez naturel, puisqu’il disposait de la meilleure offre du marché, éprouvée depuis de nombreuses années. Nous avons particulièrement apprécié la facilité d’utilisation de la plateforme, ses fonctionnalités très complètes, la visibilité temps réel qu’elle fournit et également la réactivité des équipes expertes de Cegedim e-business ».

Une fois l’ensemble des fonctionnalités déployées, au sein de l’UZ Brussel, la solution Hospitalis répondra à tous ses besoins :

Une communication optimisée via le portail web Hospitalis , qui permet notamment l’accès au tableau de bord de traçabilité de la commande à l’expédition,

, qui permet notamment l’accès au tableau de bord de traçabilité de la commande à l’expédition, La gestion des commandes en EDI,

Le service sérialisation des médicaments,

La facturation en mode dématérialisé via une connectivité multicanal (direct fournisseur, Peppol, interopérabilité).

Dirk Debot, Responsable Commercial région Benelux de Cegedim e-business déclare : « Nous sommes très heureux d’accompagner l’UZ Brussel dans sa transformation digitale. Notre vocation est d’apporter une valeur ajoutée qui couvre tous les besoins de transformation digitale de l’hôpital, de tous ses départements : achats, pharmacie, direction informatique, comptabilité, juridique. Pour cela, nous capitalisons sur une expertise de plus de 15 ans et sur un réseau de plus de 1 600 hôpitaux et cliniques connectés, qui nous permettent de faire bénéficier aux établissements de santé des meilleures avancées en gestion de leur cycle Procure to Pay ».

A propos d’Hospitalis :



Lancée en 2002, Hospitalis est une plateforme d’échanges proposée par Cegedim e-business, qui permet aux établissements de santé de gérer les flux d’approvisionnement et les factures de façon dématérialisée avec leurs fournisseurs. Utilisée par 1 800 établissements de santé publics et privés et 200 laboratoires pharmaceutiques, Hospitalis est conforme à la nouvelle directive européenne 2011/62/UE et permet le contrôle et la désactivation des identifiants uniques de chaque boîte de médicaments pour lutter contre la falsification des médicaments.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr/bpm/cycle-contract-to-pay/purchase-to-pay/hospitalis







A propos de Cegedim e-business :



Cegedim e-business est un des leaders de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, avec plus de 900 millions de flux traités par an et 2 000 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre de service SY by Cegedim elle accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leur transformation digitale en s’appuyant sur un ensemble de services unique d’e-procurement, d’e-invoicing, d’e-archiving et d’e-signature.



Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de documents, du contrat au paiement, permettant ainsi une fluidification des relations client-fournisseur, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com / Et suivez Cegedim e-business sur Twitter : @SybyCegedim, LinkedIn et Youtube



A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr / Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

Aude Balleydier

Cegedim

Responsable Communication & Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr











Tristan de Foucher

Cegedim e-business

Directeur Activités Internationales

Tél. : +33 (0)7 62 84 39 98

tristan.defoucher@cegedim.com





Aurore Domange

Cegedim e-business

Directrice Marketing et Communication

Tél. : +33 (0)1 49 09 69 28

aurore.domange@cegedim.fr









Christophe Couvreur

Hospitalis

Bedrijfsmanager

Tel.: +33 (0)6 64 22 98 15

christophe.couvreur@cegedim.com











Pièce jointe